Agencias

Israel convoca a la encargada de negocios española tras lema propalestino de ministra Rego

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Jerusalén, 28 sep (EFE).- La encargada de negocios de la Embajada de España en Israel, Francisca Pedrós, fue convocada este lunes para recibir "una amonestación" en el Ministerio de Exteriores después de que la ministra de Juventud, Sira Rego, afirmase el jueves que la sociedad española apoya una "Palestina libre desde el río hasta el mar".

"Esta declaración forma parte de una política sistemática antiisraelí impulsada por el gobierno español y su presidente, Pedro Sánchez", denuncia el comunicado de Exteriores, que detalla que Pedrós debe presentarse ante Gilad Cohen, director de Asuntos Político-Estratégicos. EFE

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