Rusia establece moratoria de inspecciones a empresas afectadas por ataques de drones

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Moscú, 28 sep (EFE).- El Gobierno ruso estableció una moratoria de las inspecciones a las empresas que han sufrido daños por ataques de drones hasta octubre de 2027, según informó este lunes el viceprimer ministro ruso, Dmitri Grigorenko.

"Esta decisión está dirigida a reducir la carga administrativa para las empresas y apoyar a aquellas que actualmente están restaurando las instalaciones dañadas por los ataques", declaró el alto funcionario, citado por el periódico ruso RBC.

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Según Grigorenko, la medida busca propiciar que las empresas afectadas "se centren principalmente en las labores de restauración en lugar de en los trámites regulatorios" vinculados a las inspecciones.

El decreto entró en vigor desde este lunes hasta el 1 de octubre de 2027. Se extenderá a las empresas que hayan sufrido ataques en lo que va de año.

La medida excluye las inspecciones que sean ordenadas por "la Fiscalía de Rusia, por orden del presidente o del Gobierno, o tras recibirse informaciones sobre amenazas a la vida y salud de los ciudadanos, la seguridad del Estado o en casos de Emergencia".

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"Además, se permitirán las inspecciones si una empresa opera sin notificar el inicio de sus actividades o si el empresario ha informado sobre la subsanación de infracciones previamente detectadas y el inspector requiere confirmación de ello", puntualizó RBC, al señalar que estas inspecciones "podrán realizarse de forma remota mediante una aplicación móvil".

A fines de agosto pasado el Gobierno ruso aprobó medidas de apoyo para los empresarios afectados por los ataques con drones contra el gigante de comercio electrónico ruso Wildberries.

El Gabinente de ministros concedió a esta empresa una prórroga de un año para ciertos impuestos y primas de seguros, y suspendió hasta fin de año las auditorías fiscales.EFE