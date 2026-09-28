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Mónica García desvela de que el Gobierno aún está lejos de tener un RD Maricarmen que satisfaga a la gente

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha desvelado hoy que el Gobierno del que forma parte aún está lejos de tener un Real Decreto Maricarmen y ha avisado de que ya no valen "meidas tintas ni parches".

Así se ha pronunciado a través de una entrada en su cuenta de la Red X, tras la presión que está sufriendo el Gobierno con la acampada que se ha instalado en la Puerta del Sol tras la manifestación del pasado sábado para reclamar medidas para facilitar el acceso a la vivienda y prohibir los desahucios.

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"Aún estamos lejos de tener un Real Decreto Maricarmen que satisfaga lo que necesita la gente de nuestro país y podamos aprobar en el Consejo de Ministros", ha advertido la ministra y líder de Más Madrid.

Dicho esto, ha respaldado la reivindicación de los manifestantes de "prohibir desahucios en población vulnerable, poner coto al alquiler de temporada, regular el alquiler de habitaciones, expulsar a los fondos buitre" de las casas y "la prórroga de alquileres con renovación automática". Estas medidas, ha añadido, son el "punto de partida irrenunciable".

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"Ya no valen ni medias tintas ni parches. O se está con la especulación o se está con las familias", ha remachado la ministra.

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