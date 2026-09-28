Se forma en el Atlántico la tormenta tropical Hanna, sin amenazas a tierra

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Miami (EE.UU.), 28 sep (EFE).- Hanna, la octava tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico, se formó este lunes en el Atlántico subtropical central, sin representar por ahora amenazas a tierra, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El sistema se encontraba a unos 1.400 kilómetros (870 millas) al este-noreste de las Bermudas, según el más reciente boletín del NHC, con sede en Miami.

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Hanna, que mantendrá un movimiento hacia el este durante los próximos días, presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas), con ráfagas más fuertes, y se desplaza hacia el este a 28 kilómetros por hora (17 millas).

Por el momento, no hay vigilancias ni avisos costeros activos y el NHC no reporta amenazas a tierra.

Estas tormentas surgen mientras la temporada de ciclones del Atlántico registra un récord mínimo porque, hasta ahora, no se ha formado ningún huracán, lo que los meteorólogos atribuyen al fenómeno de El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico y este año puede romper récords históricos.

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La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) rebajó el pasado 6 de agosto su previsión para la temporada en el Atlántico, al estimar máximo trece tormentas, por debajo del promedio histórico; pero en el Pacífico oriental prevé hasta veintidós, por encima de la media, ante el fortalecimiento de El Niño. EFE

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