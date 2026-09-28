Pistoleros secuestran dos autobuses con 120 escolares para bloquear vía en Río de Janeiro

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Río de Janeiro, 28 sep (EFE).- Al menos ocho hombres armados interceptaron este lunes dos autobuses en que viajaban unos 120 estudiantes de una escuela privada y los usaron para bloquear una importante vía rápida de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, informaron fuentes oficiales.

Los pistoleros obligaron a los conductores a cruzar los autobuses en medio de la Via Vermelha, una de las más importantes vías rápidas de la ciudad, y cerraron las puertas antes de emprender la fuga, por lo que los escolares tuvieron que permanecer cerca de hora encerrados en los vehículos hasta ser rescatados.

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Los delincuentes abordaron los autobuses poco después de las 9:40 hora local (12:40 GMT) en la propia Línea Vermelha, a la altura del límite entre Río de Janeiro y el municipio de Duque de Caxias, cuando los estudiantes se dirigían a una excursión a Vassouras, ciudad en el interior de este estado.

Los escolares, alumnos de Eleva, un colegio situado en el acomodado barrio de Barra da Tijuca, viajaban en cuatro autobuses cuando los pistoleros, que se desplazaban en motocicletas, interceptaron dos de ellos, rompieron con piedras los parabrisas de las cabinas y se apoderaron de las llaves de los vehículos.

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Según las informaciones divulgadas por medios locales, los narcotraficantes desistieron de asaltar a los pasajeros al percatarse de que eran menores.

Ningún estudiante resultó herido y todos pudieron reanudar el viaje, según confirmó el centro educativo.

La Línea Vermelha, una de las principales vías de comunicación entre las zonas norte y sur de Río de Janeiro y de conexión en la región metropolitana, permaneció parcialmente bloqueada durante cerca de una hora, lo que provocó enormes embotellamientos en toda la ciudad.

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La Policía Militarizada atribuyó el secuestro de los autobuses a una represalia por una operación desplegada esa misma mañana en el complejo de favelas de Maré, situado a pocos kilómetros del lugar del incidente, y señaló que los delincuentes también pretendían atraer a las fuerzas de seguridad fuera de esa zona.

El operativo movilizó a unos 200 policías de unidades especializadas, vehículos blindados y apoyo aéreo, con el objetivo de combatir a las organizaciones criminales y frenar el tráfico de drogas y armas.

Al menos tres hombres murieron en la operación y otros trece resultaron heridos, entre ellas un adolescente de 15 años y un policía alcanzados por disparos.

La operación también obligó a las autoridades a cerrar 41 escuelas municipales y a suspender temporalmente la actividad en cuatro centros de salud. EFE