Nuevo partido nacido del Gobierno de Guatemala se prepara para las elecciones de 2027

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Ciudad de Guatemala, 28 sep (EFE).- El novel partido Raíces, una escisión del suspendido partido Semilla del gobernante de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, está preparado para participar en las elecciones generales del próximo año, dijo este lunes su líder, el diputado Samuel Pérez Álvarez.

El partido Semilla ha enfrentado procesos judiciales por supuestas irregularidades en su creación que nunca pudieron ser probados y que pese a ello, lo mantienen suspendido.

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"Existe una demanda nacional y popular para transformar el país de fondo. Por eso surge Raíces", expuso Pérez Álvarez, economista de 34 años, en una rueda de prensa en la que expresó su optimismo de cara a los comicios de 2027 después de sumar más de 44.000 afiliados en los últimos dos años.

La nueva agrupación política está formada por antiguos miembros del gobernante partido Semilla, que en 2023 llevó a la presidencia a Arévalo de León, quien se ha desvinculado de la iniciativa de manera pública.

La inscripción del nuevo partido, que tampoco cuenta con el apoyo total de los 23 diputados electos por Semilla en 2023, quedó confirmada este mes por la autoridad electoral de cara a los comicios de 2027, en los que Guatemala elegirá al presidente, alcaldes y diputados para el período 2028-2032.

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La creación de Raíces fue organizada hace poco más de dos años por al menos 10 diputados de Semilla, después de que ese partido fuera suspendido por un juez penal entre 2023 y 2024, pese a que la ley guatemalteca no permite ese dictamen de manera unilateral.

"Hoy celebramos la creación de un partido político" para "evitar que volvamos a los sufrimientos del pasado", dijo Pérez Álvarez durante su intervención este lunes.

El actual diputado indicó que Raíces convocará en noviembre próximo a su asamblea nacional para decidir a sus candidatos para los comicios del próximo año, en los que irán "por todo" sin que "nada" lo vaya a "impedir".

Arévalo de León ganó sorpresivamente la presidencia de la mano de Semilla, un partido de carácter socialdemócrata y nacido de las protestas anticorrupción hace una década.

Sin embargo, el partido Semilla quedó suspendido por procesos judiciales ordenados por la exfiscal general Consuelo Porras Argueta (2018-2024), sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea y también por intentar impedir de manera ilegal la investidura de Arévalo de León.

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Pérez Álvarez, fundador de Semilla y de Raíces, está acompañado en el nuevo partido por legisladores como Andrea Villagrán, Román Castellanos, Andrea Reyes y Elena Motta, entre otros exmiembros de la agrupación oficial.

Según diversas encuestas, la popularidad de Arévalo de León ha ido en picada en los últimos años por no cumplir con sus promesas de Gobierno, entre otros motivos, y el desgaste de su enfrentamiento con Porras Argueta, a quien había prometido defenestrar para combatir la corrupción. EFE

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