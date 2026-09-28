Emiratos confirma un encuentro entre su presidente y Netanyahu este domingo en Abu Dabi

Guardar

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han confirmado este lunes el encuentro celebrado en la víspera entre el presidente del país, Mohamed bin Zayed al Nahyan, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El dirigente emiratí recibió en Abu Dabi a Netanyahu, con quien abordó formas para "fortalecer y desarrollar" las relaciones entre los dos países, según recoge la agencia estatal de noticias WAM, sin dar más detalles.

PUBLICIDAD

Este mismo lunes, fuentes cercanas al primer ministro han indicado que Netanyahu pidió a Al Nahyan que negara las informaciones publicadas por el diario 'Haaretz', que apuntaban a que este habría avisado al mandatario israelí sobre un posible ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) antes del 7 de octubre.

Netanyahu le habría pedido negar este tipo de comentarios en un encuentro de una hora este domingo, después de que los medios publicaran a principios de este mes que el presidente emiratí llamó por teléfono a Netanyahu una semana y media antes de los ataques para alertarle de que Hamás estaba planeando una operación a gran escala en Israel.

PUBLICIDAD

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos no se ha pronunciado de momento, pero ha afirmado que tiene canales de comunicación "abiertos" con Israel y que comparte "toda la información de Inteligencia pertinente".