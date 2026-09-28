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Sanidad impulsará la incorporación del aborto farmacológico en Atención Primaria

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento impulsará la incorporación del aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria.

"Queremos que las mujeres elijan el método y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después", ha señalado García durante la inauguración del acto 'Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso'.

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En el marco del Día Internacional del Aborto Seguro, la titular de Sanidad ha explicado que se modificará el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios para adaptar los requisitos de esta prestación a los centros de salud.

Asimismo, se iniciarán los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el ámbito farmacológico. "Para permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario", ha añadido.

También se actualizará la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en la Atención Primaria.

"Y lo haremos trabajando con las comunidades autónomas y trabajando de la mano de los profesionales porque queremos que las mujeres sepan dónde tienen que acudir, cómo pueden elegir la información, y que tengan un equipo al que recurrir durante todo este proceso", ha destacado la ministra.

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(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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