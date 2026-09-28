Rusia pone los activos rusos de Metro AG, cadena de distribución alemana, bajo administración temporal

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El Kremlin ha transferido los activos de la filial rusa del gigante de la distribución alemán Metro AG a una empresa que se encargará de su gestión de forma temporal, después de hacer lo mismo con Nestlé, Auchan y Leroy Merlin, en una nueva medida que afecta a una empresa europea.

De esta manera, el Gobierno ruso, a través del decreto 302 y con la firma de Vladimir Putin, ha decidido que el 100% de las acciones del capital social de JSC Metro Warehouse Noginsk, propiedad de Metro, pase a manos de la empresa británica Torg Rus.

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La compañía que administrará a partir de ahora la firma alemana en Rusia es propiedad del consejero delegado de la filial de Metro, Johannes Tholey, según ha informado la misma compañía en un comunicado, sin dar más detalles de que implicaciones tiene esta información.

No obstante, han indicado que la propiedad de la filial sigue perteneciendo formalmente a Metro, aunque el decreto haya dejado sin efecto su control operativo.

"Desde el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania en febrero de 2022, Metro ha adoptado diversas medidas para reducir los vínculos entre las empresas rusas y Metro. Actualmente se están analizando las posibles repercusiones del decreto sobre Metro", reza la nota distribuida por la compañía.

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Metro llegó al mercado ruso en 2001 y actualmente cuenta con 91 tiendas mayoristas en Rusia y alrededor de 9.000 empleados trabajan para la firma en el país.

El pasado 18 de septiembre, el Kremlin ordenó transferir los activos de Nestlé, Auchan y Lehmana Pro, actual nombre de Leroy Merlin en el país, a la compañía rusa L.E.V. Management para que ejerza su gestión de manera temporal, en un envite de Putin a las multinacionales europeas al calor de las tensiones con Bruselas tras la invasión rusa de Ucrania.

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