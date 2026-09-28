Países Bajos convoca al embajador israelí tras la expulsión de sus diplomáticos en Ramala

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La Haya, 28 sep (EFE).- El ministro neerlandés de Exteriores, Tom Berendsen, convocó este lunes al embajador de Israel en La Haya para pedir explicaciones por la decisión israelí de retirar el estatus diplomático a varios miembros de la representación de Países Bajos en Ramala, en la Cisjordania ocupada, y exigirles que abandonen el territorio en un plazo de siete días.

Berendsen anunció la convocatoria durante una rueda de prensa junto a su homólogo alemán, Johann Wadephul, de visita en La Haya, y explicó que quiere conocer "los detalles de la medida" y abordar sus "consecuencias" con el embajador israelí, que acudirá el martes al Ministerio de Exteriores.

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El jefe de la diplomacia neerlandesa calificó la decisión israelí de "innecesaria" y aseguró que Países Bajos "lamenta profundamente" la retirada del estatus a sus diplomáticos, aunque por el momento no se conoce cuántos miembros de la misión se verán afectados.

"Estamos evaluando actualmente la situación, y nuestros diplomáticos son ahora, por supuesto, una prioridad importante", señaló Berendsen.

Israel justificó la medida como respuesta a decisiones recientes de Países Bajos, en especial la prohibición de importar productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales en los territorios ocupados, medida que entró en vigor la semana pasada.

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, acusó al Gobierno neerlandés de mantener una "postura hostil" hacia Israel y afirmó que su país "no pasa por alto" medidas que, afirmó, pretenden perjudicarlo.

Berendsen rechazó que la prohibición comercial esté "dirigida contra Israel" y defendió que responde a "la obligación, en virtud del derecho internacional, de no contribuir a una situación ilícita: los asentamientos ilegales".

El Gobierno neerlandés mantiene que los asentamientos israelíes y su expansión en la Cisjordania ocupada vulneran el derecho internacional y defiende una solución de dos Estados, en línea con la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en julio de 2024 sobre la presencia israelí en los territorios palestinos ocupados.

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Israel ya había apartado recientemente a dos representantes neerlandeses del centro internacional de coordinación para Gaza, después de vincular también esa decisión a las medidas adoptadas por el Gobierno neerlandés contra los asentamientos.

Tampoco es la primera vez que Berendsen convoca al embajador israelí: lo hizo en mayo por el trato que el Gobierno neerlandés consideró "inhumano" hacia los integrantes de una flotilla de activistas que se dirigía a Gaza y que fue interceptada por Israel. EFE

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