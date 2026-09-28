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El Parlamento yemení aprueba la declaración de la movilización general para afrontar la ofensiva hutí

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El Parlamento yemení ha aprobado este lunes la declaración de la movilización general de la población en edad militar para intentar atajar la ofensiva de las milicias hutíes que controlan el norte y el centro del país.

El presidente del Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional, Rashad al Alimi, anunció la movilización general el viernes tras el avance de los hutíes a lo largo de la costa occidental del país hasta llegar al estratégico estrecho de Bab el Mandeb. También hay combates en las provincias de Taiz y Marib.

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"Nuestro objetivo es restaurar las instituciones del Estado y ejercer su soberanía en todo el territorio del país, incluida Saná", afirmó Al Alimi en referencia a la capital del país, bajo control de los hutíes desde 2014.

Junto a la movilización general, Al Alimi ofreció una amnistía general a los combatientes hutíes y sus aliados si abandonan el grupo y dejan de combatir o trabajar en su beneficio. En particular promete a los militares que se pasaron al bando de los hutíes que les mantendrá el puesto y el sueldo.

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El propio Al Alimi ha defendido este lunes la aplicación de los planes de "retorno seguro" y "movilización general" y ha explicado que esta última no busca solo incrementar el número de combatientes, sino que se trata de una "movilización nacional integral" de los "medios humanos, materiales y morales". Así, ha instado a los jóvenes de las provincias controladas por los hutíes a sumarse a las Fuerzas Armadas.

Mientras, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, ha denunciado 38 ataques aéreos saudíes en las últimas 24 horas sobre Taiz, Saada y Haya empleando misiles balísticos y aviones de combate F-15 y Typhoon.

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