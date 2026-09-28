28/09/2026 Los farmacéuticos se unen a médicos, dentistas y veterinarios en su reclamo de una ley estatal de publicidad sanitaria. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha reclamado una ley estatal de publicidad sanitaria "que refuerce la protección de los pacientes", demanda en la que se han unido a las instituciones de representación profesional de médicos, dentistas y veterinarios. SALUD CGCOF

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El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha reclamado una ley estatal de publicidad sanitaria "que refuerce la protección de los pacientes", demanda en la que se han unido a las instituciones de representación profesional de médicos, dentistas y veterinarios.

"La Organización Farmacéutica Colegial comparte así la preocupación expresada por el Consejo General de Dentistas, la Organización Médica Colegial (OMC) y la Organización Colegial Veterinaria", y considera necesario avanzar en medidas que "eviten que situaciones de esta naturaleza puedan volver a producirse", ha indicado en referencia a los recientes cierres de clínicas y centros sanitarios.

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Al respecto, el CCGOF ha destacado "la situación de vulnerabilidad, incertidumbre y posibles perjuicios en la que están quedando numerosos pacientes" como consecuencia de ello y, "especialmente, cuando estas situaciones afectan a tratamientos ya iniciados o genera dudas sobre su continuidad asistencial".

Por todo ello, es "especialmente necesario" el impulso definitivo a la aprobación de una norma nacional sobre publicidad sanitaria, regulación que "debe establecer un marco común para la publicidad de los centros, establecimientos, productos y servicios sanitarios, atendiendo a las especiales características de un ámbito directamente relacionado con la salud de las personas".

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RIGOR, PRUDENCIA, VERACIDAD Y TRANSPARENCIA

Además, ha puesto de relieve que es "esencial" el hecho de "que toda actividad publicitaria en el ámbito sanitario se ajuste a criterios de rigor, prudencia, veracidad y transparencia". De esta manera, es requerible evitar "mensajes que puedan generar falsas expectativas o inducir a error a los ciudadanos y garantizando que la protección de la salud prevalezca sobre cualquier consideración de carácter comercial", ha sostenido.

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Con todo, el CGCOF ha reiterado su disposición a colaborar con las Administraciones públicas y con el resto de las profesiones sanitarias para impulsar una regulación estatal de la publicidad sanitaria. El objetivo es que la ley ofrezca "mayores garantías a los ciudadanos" y "refuerce la protección de los pacientes en todo el territorio nacional", ha finalizado.