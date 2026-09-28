Rusia ataca centros de datos e infraestructura energética y portuaria en Kiev y Odesa

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Moscú, 28 sep (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron en el transcurso de la noche centros de datos de compañías de telefonía e internet, infraestructura energética y aeródromos en Kiev e infraestructura portuaria y buques mercantes en la sureña región de Odesa, según informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Esta noche, las Fuerzas Armadas rusas continuaron atacando con drones centros logísticos y de comunicaciones, infraestructura portuaria y buques utilizados por el Ejército ucraniano", señaló el mando castrense ruso en Telegram.

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Según Defensa, en Kiev fue atacado "un centro de datos de UkrTelecom, uno de los mayores proveedores de servicios de telefonía fija y móvil, así como de internet de alta velocidad" y "un centro de datos de DreamLine, uno de los mayores proveedores de servicios de internet de alta velocidad para las Fuerzas Armadas ucranianas".

Además, los drones rusos atacaron "instalaciones energéticas" e infraestructura "en el aeródromo militar de Vasilkiv", en la región de Kiev.

En la región de Odesa, a orillas del mar Negro, la parte rusa atacó un centro logístico Nova Poshta, "que almacenaba cargamento militar".

En el puerto de Chornomorsk fue atacado un buque granelero que transportaba equipamiento militar y cargamentos de doble uso para las Fuerzas Armadas de Ucrania, mientras que en el puerto de Izmail resultó dañada la infraestructura del astillero Dunaysudoservis, "una importante instalación de construcción y reparación naval que restaura y moderniza embarcaciones, y realiza el mantenimiento y reacondicionamiento de patrulleras" de la marina de guerra ucraniana.

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También fue dañado una base del Servicio Guardafronteras ucraniano en las inmediaciones del astillero de Izmail, y un buque granelero que transportaba carga militar al puerto de Odesa. EFE