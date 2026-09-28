Rosa Benito, completamente rota, se abre en canal sobre su divorcio de Amador Mohedano: "Me quería morir"

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Apenas dos semanas después del inicio de 'Supervivientes All Stars 3' Rosa Benito se ha abierto en canal como nunca y, completamente rota, se ha sincerado sobre su amor por Amador Mohedano y su separación después de 35 años de matrimonio, en el primer y emotivo Puente de las Emociones de la edición, en el que ha confesado que llegó a tocar fondo de tal manera que llegó a pensar en "desaparecer" antes de tomar la decisión de ingresar en una clínica psiquiátrica para volver a tomar las riendas de su vida y a luchar por su felicidad y la de su familia.

En primer lugar, la colaboradora ha recordado con nostalgia su infancia, que ha definido como preciosa y en la que se ha emocionado especialmente a la hora de hablar de su hermana pequeña y uno de sus grandes pilares, Geles, a la que saca 9 años y a la que ha definido como su "ángel" de la guardia. "A mis hijos nunca le she hecho partícipes de mis problemas, yo he llorado en el hombro de mi hermana y doy gracias a la vida por tenerla para mí. Cuando murió mi madre se vino conmigo y con Amador y fue la que se quedó con mis hijos para que yo pudiese trabajar con mi cuñada Rocío" ha explicado.

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El siguiente escalón, el del amor, en el que ha revelado el flechazo que sintió al conocer al hermano de Rocío Jurado: "Lo más bonito del mundo. Cuando lo vi por primera vez, guapísimo a rabiar, vestido de negro, con la camisa abierta... pregunté quién es. Entonces él tenía 23 años y yo 20, me fui para él y le dije que le pidiera a su hermana que me diera un autógrafo que no quería llegar tarde a casa, ahí cupido lanzó su flecha. Le conocí en el 77 y en el 78 me casé. Fue la persona más importnte de mi vida, en el amor luchamos muchos por conseguir muchas cosas, y se derrumbó todo" ha confesado conteniendo las lágrimas.

"Me da pena porque yo decía que mi marido era lo primero y luego mis hijos, yo quería envejecer con él pero la vida me tenía muchas cosas deparadas y una de ellas es quitármelo a él. No he tenido más hombres después de él porque para mí fue un amor tan grande que no hay... es el amor de mi vida... que no hay un hombre que lo remplace ni yo lo quiero, para mí ha sido el hombre más importante de mi vida" ha afirmado a corazón abierto, reconociendo que desde su separación no ha estado con nadie por la huella que le dejó Amador.

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Sobre su cuñada, Rocío Jurado, ha asegurado que "nunca nos dejó, siempre estuvo al lado tanto de su hermano como mío. Desde el primer momento que me conoció me quiso, le encantaba yo para su hermano y quítame 50 años, era mónisima. Fue todo, teníamos una unión perfecta porque era mi amiga, hermana, madre, confidente... y yo para ella. Y nada más te puedo decir que es una persona muy importante en mi vida".

"Luego vino esa enfermedad cruel donde una mujer que luchó tanto, vino una enfermedad muy dura donde ella tenía muchas esperanzas de que se iba a curar, pero no pudo ser. Se fue primero a Houston pero lo que le hicieron salió mal, recayó. Estuve con ella hasta el final, y ese último día que la arreglé para no verla nunca más eso lo tengo en mi coeazón. Está siempre conmigo" ha añadido conmovida.

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Su paso por 'Supervivientes' en 2011 marcó un antes y un después para Rosa, ya que como ha reconocido "es donde me di cuenta, con 55 años, que soy una mujer súper fuerte. Conseguí muchas cosas pero igual que las conseguí se me derrumbaron. Conseguí encontrarme a mí misma, me dio libertad, pero llegó una etapa muyu complicada"

Y es que su regreso del reality significó el principio del fin de su matrimonio con Amador: "Con el dinero de Supervivientes pagué la herencia de mi cuñada Rocío, 80.000 euros, pensando que mis hijos iban a tener algo, pero no nos tocó ni una naranja. Cuando regreso me entero de que tengo una deuda de 400. 000 euros que todavía estoy pagando a plazos, soy muy fuerte y he conseguido todo yo sola sin tener que hacer nada que me avergüence, he triunfado yo como mujer y ese es el mayor orgullo que tengo en mi vida".

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"El padre de mis hijos ha reconocido que durante un año me hizo la vida imposible hasta que llegó un momento que le dije 'no puedo más' y es cuando pedí el divorcio. Bueno, mentira, lo pido porque él estaba con una y con otra, cuando estaba intentando volverme a recuperar porque yo estaba enamorada, y por eso lo pasé tan mal" ha reconocido.

Llegó a tocar fondo de tal manera que "pasé por una clínica mental porque no entendía cómo una persona que me queria recuperar me podia estar enganñando con otra mujer. Yo me lo creí, a mí la deuda no me importaba, si me lo hubieran contando yo lo hubiera intentado y habría salido adelante. Me volví loca, queria descansar porque no era justo lo que yo estaba viviendo. No sabía cómo iba a salir, no tenía trabajo, temía perder mi casa. Estuve ingresada como 30 días, me daba mucho miedo hasta la gente, pero conseguí salir gracias a mi familia".

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Afortunadamente, ahora es una mujer nueva y, como ha asegurado, "aquí tengo toda la libertad del mundo. He conseguido salir adelante con todo lo que he hecho, no debo ni un duro a Hacienda, y ahora 'Superviviente's me han dado la oportunida que con esto voy a ser libre y voy a poder terminar de pagar lo poquito que debo de esos 400 mil euros, soy libre"