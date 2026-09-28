Mueren doce personas y varias decenas son dadas por desaparecidas tras hundirse una barca en el lago Kivu

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Al menos doce personas han muerto y varias decenas han sido dadas por desaparecidas tras hundirse una embarcación en el lago Kivu, situado en el este de República Democrática del Congo (RDC), según han confirmado las autoridades, que han asegurado que las labores de búsqueda siguen activas en la zona.

El administrador del territorio de Idjwi, Pascal Muhindo, ha especificado que la embarcación se hundió en la madrugada del domingo con cerca de 50 personas a bordo, antes de agregar que se dirigían desde Bukavu a Idjwi cuando tuvo lugar el incidente, achacado a las fuertes lluvias en la zona.

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Así, ha resaltado que hasta el momento se han recuperado doce cadáveres en el lago --situado en la frontera con Ruanda--, una zona controlada por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), enfrentado con las tropas de RDC y otras milicias aliadas, según ha recogido el portal congoleño de noticias 7sur7.

El suceso ha tenido lugar apenas unos días después de que más de 40 personas fueran dadas por desaparecidas tras hundirse otra embarcación con cerca de 80 personas a bordo en el lado congoleño del lago Tanganica, el más profundo del continente y situado en la frontera entre Burundi, RDC, Tanzania y Zambia.

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Las embarcaciones como las siniestradas en estos últimos sucesos son empleadas de manera habitual como medio de transporte en la zona. Los incidentes de este tipo son relativamente frecuentes en lagos y ríos de RDC, donde tiene una gran importancia el transporte lacustre y fluvial.