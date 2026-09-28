InfoJobs y Davante se unen para conectar formación y oportunidades de empleo en el sector público

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La plataforma de empleo InfoJobs y la compañía de formación Davante han impulsado una iniciativa de empleabilidad que conecta formación y oportunidades en el sector público con el objetivo de que los usuarios "puedan mejorar sus competencias y avanzar en su carrera", han informado las compañías en un comunicado.

En el marco de esta colaboración, InfoJobs incorpora un nuevo espacio especializado en empleo público, que permite a los usuarios consultar ofertas y convocatorias de distintas administraciones públicas, estatales, autonómicas, provinciales y locales, y acceder a información relevante sobre los procesos selectivos.

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Por su parte, Davante permite realizar un seguimiento de los diferentes boletines oficiales para identificar, recopilar y organizar toda la información relacionada con las nuevas oportunidades de empleo.

Los usuarios pueden consultar datos sobre el organismo convocante, el número y tipo de plazas ofertadas, los plazos para presentar las solicitudes, la evolución de los procesos selectivos y las fechas oficiales disponibles.

Las empresas han señalado que "la colaboración facilita el acceso a una información que habitualmente se encuentra distribuida entre diferentes fuentes y ayuda a las personas interesadas a identificar y hacer seguimiento de las distintas alternativas".

MÁS OPORTUNIDADES DE EMPLEO PÚBLICO

El empleo público se ha consolidado como una alternativa profesional para un número creciente de personas. De acuerdo con el BOE, en los últimos cinco años la oferta estatal de Empleo Público ha aumentado en más de un 20% y supera las 37.000 plazas previstas en la Oferta de Empleo Público de 2026.

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Por eso, han señalado las compañías, "contar con información actualizada y organizada sobre las convocatorias resulta especialmente relevante para quienes valoran esta vía profesional y necesitan conocer las oportunidades disponibles, los requisitos y los plazos asociados a cada proceso".

El CEO de InfoJobs, Román Campa, ha afirmado que "el acceso a la información es un primer paso fundamental para que las personas puedan tomar mejores decisiones sobre su futuro profesional".

"Con esta colaboración queremos facilitar ese acceso y acercar las oportunidades de empleo a un entorno que millones de personas ya utilizan para explorar y construir su carrera. La incorporación de este nuevo espacio en la plataforma de InfoJobs, junto con la experiencia de Davante, nos permite ofrecer una visión más completa de las alternativas profesionales disponibles y acompañar a los usuarios en las distintas etapas de su desarrollo", ha indicado.

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SECCIÓN DE FORMACIÓN EN INFOJOBS

El nuevo recorrido se completa con la incorporación de una sección de Formación en InfoJobs, donde los usuarios pueden consultar diferentes programas formativos de Davante orientados a la adquisición de nuevas competencias, la actualización de conocimientos y el desarrollo profesional.

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La oferta incluye más de 600 cursos en más de 15 áreas de conocimiento, con alternativas dirigidas a diferentes perfiles y objetivos profesionales. Los usuarios pueden explorar opciones formativas relacionadas con sus intereses y necesidades, así como encontrar recursos que les ayuden a mejorar su perfil.

"Esta alianza nos permite estar presentes en un momento clave: cuando una persona está pensando qué pasos debe dar para mejorar su futuro profesional. Junto a InfoJobs, queremos facilitar tanto el acceso a la formación como el conocimiento de nuevas oportunidades laborales", ha afirmado el CEO de Davante, Gianpaolo Santorsola.

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