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Levantan la inmunidad parlamentaria al primer ministro de Hungría, Péter Magyar

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Budapest, 28 sep (EFE).- El Parlamento de Hungría levantó este lunes la inmunidad del primer ministro, el conservador Péter Magyar, un paso solicitado por él mismo para responder a las acusaciones sobre un presunto robo de un teléfono móvil.

La medida se adoptó con los votos de los diputados del Tisza, el partido liderado por Magyar (que ocupa más de dos tercios de los escaños en la Cámara), a quienes el jefe de Gobierno les había pedido que en la sesión extraordinaria de hoy votaran a favor del pedido de la fiscalía.

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Además, los legisladores levantaron asimismo la inmunidad de dos diputados de la formación opositora Fidesz, acusados de corrupción y malversación de bienes públicos durante su gestión como ministros del anterior gobierno, encabezado por el ultranacionalista Viktor Orbán. EFE

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