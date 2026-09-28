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Revolut Business refuerza su expansión en el sur de Europa y Latam con el nombramiento de Álvaro Alberdi

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Revolut Business ha nombrado a Álvaro Alberdi como nuevo director de crecimiento de negocio para el sur de Europa y Latinoamérica para impulsar su expansión en estas zonas geográficas, según informó la entidad en un comunicado.

Desde su cargo, Alberdi se encargará de la estrategia de adquisición, el establecimiento de alianzas, el marketing local y el 'go-to-market', además de ampliar la presencia de la firma entre empresas de todos los tamaños.

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El directivo se une a Revolut Business desde Planet, donde ejercía de director global de marketing. Anteriormente, Alberdi pasó por TrustYou como vicepresidente de marketing global, Cloudbeds como director de generación de demanda y Alsa, donde inició su carrera profesional en el área de marketing digital.

"El sur de Europa y Latinoamérica cuentan con un tejido empresarial muy dinámico y con compañías cada vez más internacionales. Queremos que Revolut Business sea la plataforma desde la que puedan gestionar sus finanzas y crecer, tanto dentro como fuera de sus mercados"", señaló Alberdi.

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