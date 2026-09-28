El Parlamento de Hungría aprueba suspender la inmunidad del primer ministro y otros dos diputados

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El Parlamento de Hungría ha aprobado este lunes suspender la inmunidad del primer ministro, Péter Magyar, y otros dos diputados, días después de que el jefe de Gobierno se mostrara a favor de este paso argumentando que es necesario para garantizar la igualdad ante la Justicia y dar ejemplo a la población.

En el caso de Magyar, el paso era necesario para permitir una investigación en su contra por un incidente en verano de 2024, cuando supuestamente arrebató el teléfono a un hombre que le grababa sin su permiso cerca de una discoteca, tras lo que lanzó el dispositivo a las aguas del río Danubio.

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El suceso tuvo lugar en junio de 2024, poco después de las elecciones al Parlamento Europeo, cuando un hombre habría grabado a Magyar mientras bailaba con varias mujeres. Al darse cuenta de la situación, le arrebató el teléfono y fue expulsado de la discoteca, tras lo que fue acusado de haberlo lanzado al río, algo que él negó.

Así, el ahora primer ministro húngaro reconoció que quitó el teléfono al hombre, si bien hizo hincapié en que la investigación contra él era parte de una maniobra política en su contra. El caso llegó incluso al Parlamento Europeo, donde contaba con inmunidad como eurodiputado, por lo que no prosperó.

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La Eurocámara rechazó en octubre de 2025 la petición del Gobierno húngaro de levantar la inmunidad a Magyar y a las eurodiputadas Ilaria Salis y Klára Dobrev, acusadas por su parte de "difamación" por el exparlamentario Gyorgy Simonka y por el movimiento ultraderechista Nuestra Patria.

En este sentido, Magyar ha indicado ante el Parlamento antes de la votación que considera que uno de los requisitos más importantes es la igualdad ante la ley, después de que la Fiscalía reclamara la semana pasada que se levantara la inmunidad a estas tres personas. "Creo que cualquiera que no tenga nada que temer o esconder dará un paso al frente y asumirá la responsabilidad de sus acciones", ha explicado.

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Los otros dos afectados por la medida son Balázs Hankó, del partido Fidesz, y Miklós Seszták, del Partido Popular Demócrata Cristiano (KDNP, por sus siglas en húngaro), tal y como ha recogido el diario húngaro 'Nepszava'. Todas las votaciones se han saldado con 139 votos a favor de retirar estas inmunidades parlamentarias.

Hankó, quien fue ministro de Cultura del ex primer ministro Viktor Orbán, está siendo investigado por sospechas de malversación, mientras que Seszták, quien fuera ministro de Desarrollo, es objeto de pesquisas por un caso de corrupción relacionado con la compra estatal de autobuses Volán.

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