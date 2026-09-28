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De la Espriella propone a acusados de corrupción una rebaja de sus condenas cambio de pruebas contra Petro

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha solicitado a las autoridades judiciales que evalúen la posibilidad de rebajar las penas u ofrecer algún tipo de beneficio a aquellos investigados o acusados de corrupción que ofrezcan pruebas sobre la supuesta implicación del Gobierno de Gustavo Petro.

"Le pido a la Justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones para que los actuales investigados, que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior Gobierno, colaboren a cambio de beneficios", ha dicho, en una alocución al país para hacer balance de estos casi dos meses de mandato.

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"A los corruptos que están en las cárceles, a los investigados y a los que pronto serán investigados y procesados, les digo: arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices, piensen en sus familias y resarzan el daño que le hicieron a la patria", ha animado De la Espriella, prometiéndoles "un castigo atenuado" por colaborar.

De la Espriella ha enfatizado que "los corruptos tienen que caer" y ha acusado al anterior Gobierno de Petro de una mala gestión de los recursos públicos hasta el punto de que ya negocian con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para "buscar una salida negociada a la crisis" heredada de "los corruptos".

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En materia de seguridad, De la Espriella ha sacado pecho de las últimas operaciones contra "los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada" (ACSN) en Santa Marta, así como contra el crimen organizado en Cali.

"Una vez que asumí el comando de las Fuerzas Armadas y les di la orden de perseguir a los bandidos con las armas de la República, todo comenzó a cambiar", ha destacado, al tiempo que ha denunciado la "complicidad" de Petro con criminales como el recién extraditado a Estados Unidos Giovanny Andrés Rojas, alias 'Araña'.

En ese sentido, ha advertido de que las operaciones y las extradiciones continuarán y ha vuelto a fijar como objetivo prioritario a líder de ACSN, Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', tras ser abatido recientemente en choques con las fuerzas del orden, su 'número dos', José Luis Pérez Villanueva, alias 'Cholo'.

Asimismo, ha destacado que las nuevas políticas de seguridad han reflejado este pasado mes de agosto importantes descensos "en los delitos que más azotan a los colombianos", como el secuestro, con una caída del 79%; la extorsión, en un 62%; y las masacres, en un 58%, en comparación con el mismo periodo de 2025.

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