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Israel convoca a encargada de negocios de España tras unas declaraciones de Sira Rego

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La encargada de negocios de España en Israel, Francisca Pedrós, ha sido convocada ante el Ministerio de Exteriores israelí para trasladarle una "reprimenda" por las últimas declaraciones de la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, y que demuestran, a juicio del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, la pérdida de su "brújula moral" por parte del Gobierno español.

La convocatoria de la máxima representante española en Israel --el Gobierno mantiene rebajado el nivel de representación diplomática al igual que Israel-- se ha producido a instrucción del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, después de que Rego dijera la semana pasada que la postura de los españoles es favorable a "una Palestina libre desde el río hasta el mar".

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Este eslogan, han denunciado desde el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado, supone borrar a Israel del mapa, de ahí que Pedrós haya sido recibida por el jefe de la Dirección de Asuntos Políticos Estratégicos del Ministerio, Gilad Cohen, para hacerle llegar "una reprimenda".

"Esta declaración forma parte de la política sistemática anti-israelí del Gobierno español y su líder, el presidente Pedro Sánchez", ha denunciado el departamento que encabeza Saar, recordando que Rego no condenó los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 y que se le prohibió la entrada a Israel en septiembre de 2025

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"El Gobierno español ha perdido su brújula moral. En lugar de ponerse del lado de la lucha contra el terrorismo y las amenazas a la seguridad de Israel, ha convertido al Estado de Israel en un saco de boxeo para su política exterior y está participando activamente en la campaña contra Israel y su mera existencia", ha denunciado el Gobierno de Netanyahu, que carga contra Sánchez por su ataques contra Israel "por ejercer su derecho fundamental a defenderse, tanto contra Irán como contra Israel".

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