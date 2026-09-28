El Gobierno reitera su intención de aprobar el martes el decreto de vivienda con medidas contra los desahucios

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El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha reiterado su intención de aprobar este martes en Consejo de Ministros un real decreto Ley en materia de vivienda que incluirá una batería de medidas urgentes para "defender el derecho a la vivienda", entre ellas la protección ante los desahucios y la estabilización de los contratos de alquiler.

Según han informado fuentes del Ministerio, están trabajando con los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo sobre un paquete de diez ámbitos de actuación, cuya concreción continúa todavía en negociación.

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El Ministerio ya había señalado en varias ocasiones la intención de llevar este decreto al Consejo de Ministros en septiembre, aunque la presión sobre ello se ha intensificado tras la ola de protestas que levantó, desde el pasado miércoles, el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años discapacitada que llevaba siete décadas viviendo en el barrio madrileño de Retiro.

Entre las medidas planteadas se encuentra la protección frente a los desahucios para que "no haya ni una Maricarmen más", la prohibición de la compra especulativa de vivienda por parte de fondos de inversión y la estabilización de los contratos de alquiler para proteger frente a "subidas abusivas", así como ante las renovaciones de los contratos.

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El Gobierno también plantea regular el alquiler de temporada para combatir el fraude en los contratos de corta duración y aplicar el IVA a los pisos turísticos para que tributen como actividad económica y frenar su proliferación.

El paquete contempla asimismo bonificaciones fiscales para las personas inquilinas y para los propietarios que reduzcan el precio del alquiler, además de ayudas para la compra de la primera vivienda dirigidas a quienes no dispongan de ahorros suficientes.

Por otro lado, el Ejecutivo propone blindar el parque estatal de vivienda para evitar que inmuebles financiados con recursos públicos terminen en manos de especuladores y reducir el IVA de la construcción de vivienda protegida con calificación permanente.

El Ministerio ha señalado que sigue trabajando para construir un acuerdo entre los grupos parlamentarios que permita aprobar el decreto y dar respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este domingo que el Ejecutivo "está trabajando contrarreloj" para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre vivienda, conocido ya como el 'decreto Maricarmen", y ha pedido "un último esfuerzo" a sus socios políticos para aprobarlo.

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La oposición y varios socios parlamentarios del Gobierno pedirán cuentas esta semana en el Congreso a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por su gestión al frente de su cartera.

Será en la sesión plenaria del próximo miércoles, según consta en el borrador del orden del día recogido por Europa Press, donde Sumar, Esquerra Republicana (ERC), PNV, Junts y también el PP dirigirán diferentes preguntas e interpelaciones a la ministra por su gestión en el ministerio.

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