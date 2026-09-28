Del noroeste americano a Francia: tributo a las primeras naciones de Canadá en París

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París, 28 sep (EFE).- París rendirá homenaje desde este otoño a la cultura de los pueblos indígenas del noroeste del continente americano, lo que hoy es Canadá, tales como los Haida, los Tlingit o los Tsimshian en una nueva exposición que abrirá sus puertas mañana martes en el museo del Quai Branly-Jacques Chirac.

En esta muestra, bautizada 'Primeras naciones', la institución pública situada junto al Sena y dedicada a la etnografía retrata la riqueza cultural, espiritual y política de estos pueblos a través de reliquias como tótems o máscaras, pero también a partir de manifestaciones mucho más recientes, como el arte de figuras como Bill Reid o Charles Edenshaw.

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El recorrido aborda cómo los primeros humanos se instalaron en esta región situada entre el océano Pacífico y los bosques lluviosos templados -probablemente hace alrededor de unos 20.000 años-, a medida que los hielos se retiraban y la flora y la fauna ganaban terreno.

Repasa sus ritos, costumbres, sus relaciones con el medioambiente, el encuentro de estos pueblos con los europeos y sus primeras relaciones mercantiles, las epidemias que sufrieron, la colonización y sus consecuencias.

"Queríamos poner el énfasis no solo en un pasado importante y glorioso, diría, sino también en los eventos más difíciles de su historia", explicó este lunes a la prensa el arqueólogo Steve Bourget, responsable de las colecciones de América del Museo del Quai Branly–Jacques Chirac y comisario de la muestra.

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Son eventos que demuestran, en primer lugar, que los intercambios con los pueblos europeos tuvieron una dimensión muy económica -mercantil, centrada en actividades como el comercio de las preciadas pieles de animales de la zona que luego se vendían por todo el mundo como objetos de lujo-, antes de la ambición colonial.

Los encarnaron figuras como el corsario británico Francis Drake, el explorador Vitus Bering o el español Juan Pérez, quien viajó a finales del siglo XVII a bordo de la fragata Santiago para intentar contrarrestar las ambiciones rusas sobre el noroeste del territorio americano.

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Y en segundo lugar, estos contactos apuntan a que la globalización realmente es un proceso que viene gestándose desde hace siglos, según resaltó Bourget.

'Primeras naciones' busca igualmente ser parte y celebrar el movimiento institucional, social y cultural de reconocimiento de las injusticias históricas cometidas contra los pueblos indígenas (la denominada Reconciliación) que se está dando en Canadá y cuya importancia recalcó este lunes en París Jisgang Nika Collison, miembro del clan Kay’ahl Laanas de la nación Haida y directora general del Museo Haida Gwaii en Kay Llnagaay.

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"Nos han tratado con todo el respeto", aseguró sobre el proyecto en el Quai Branly Collison, quien junto con otros representantes Haida va a acompañar esta exposición -en la que participa como comisaria asociada- con la práctica de ritos y ceremonias en vivo en el museo, para difundir la cultura de su pueblo.

Son costumbres como el potlatch, una ceremonia tradicional de entrega de regalos que es central en la cultura de estos grupos humanos y que ocupa una parte central de la exposición.

El potlatch tiene una dimensión económica, legal y diplomática porque se celebra con motivo de grandes acontecimientos (bodas, funerales, etcétera) y en ellos el estatus no se demuestra por la acumulación de bienes, sino al revés, por el nivel de riqueza que se regala a los asistentes.

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La ceremonia ha sido recuperada y revitalizada desde mediados del siglo pasado, ya que entre finales del siglo XIX y 1951 el gobierno canadiense la tuvo prohibida (a través de la Ley de Indios) por considerarla una práctica anticonstitucional que frenaba la asimilación cultural y promovía el despilfarro.

Además de esta exposición, que se podrá ver hasta el 17 de enero, el Museo del Quai Branly-Jacques-Chirac presentará esta temporada otra exposición temporal dedicada a las primeras fotografías tomadas en Tahití, para reflexionar sobre cómo impactaron en el imaginario sobre la Polinesia francesa en plena era de expansión colonial. EFE

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(Foto) (Vídeo)