El FMI inicia nueva evaluación de su rescate de 8.400 millones a Pakistán

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Islamabad, 28 sep (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) inició una revisión de sus dos rescates financieros a Pakistán por un valor de 8.400 millones de dólares, según informó este lunes el organismo, un proceso que podría abrir la puerta a recursos adicionales para el país en plena crisis económica.

"Un equipo del FMI, encabezado por la Sra. Iva Petrova, ha iniciado conversaciones con las autoridades paquistaníes sobre la revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (7.000 millones de dólares) y el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (1.400 millones)", informó el lunes el representante del FMI en Pakistán, Mahir Binici, en una respuesta enviada a EFE por correo electrónico.

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Los técnicos del organismo evaluarán si Islamabad ha cumplido los compromisos asumidos para recibir los fondos, que incluyen metas de recaudación y control del gasto público.

Si las revisiones tienen un resultado satisfactorio, el FMI podría desembolsar 1.000 millones de dólares en el marco del programa económico y otros 200 millones de dólares en el marco del mecanismo climático, previa aprobación del Consejo Ejecutivo del Fondo.

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La evaluación llega en un momento en que Pakistán se enfrenta a un aumento de los costes del combustible debido a la guerra en Oriente Medio, lo cual ha disparado la factura de importaciones del país y elevado los precios, dificultando así su recuperación económica.

Pakistán se incorporó al programa de rescate económico de 37 meses con el FMI en septiembre de 2024, tras años de presión sobre sus reservas de divisas y sus finanzas públicas. El acuerdo busca apalancar reformas para aumentar los ingresos fiscales, reforzar las finanzas del sector energético y reorganizar las empresas estatales.

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El último desembolso del FMI fue aprobado en mayo, liberando unos 1.100 millones de dólares en el marco del programa económico y 220 millones en el marco del mecanismo climático. Para entonces, Pakistán había recibido unos 4.800 millones de dólares en virtud de ambos acuerdos, según había indicado el organismo crediticio internacional. EFE