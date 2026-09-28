El CeMaB de la UA programa una veintena de actividades sobre literatura iberoamericana hasta enero

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El Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti (CeMaB) de la Universidad de Alicante (UA) ha programado hasta enero, para el primer cuatrimestre del curso académico 2026-2027, una veintena de actividades sobre literatura iberoamericana.

En concreto, seminarios internacionales, conferencias, encuentros con escritoras y escritores, mesas redondas, presentaciones de libros y una exposición dedicada al álbum ilustrado latinoamericano, con actividades que se desarrollarán tanto de forma presencial como en línea.

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La directora del CeMaB, Beatriz Aracil Varón, y la secretaria académica, Mónica Ruiz Bañuls, han dado a conocer las propuestas este lunes durante una rueda de prensa en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, ha informado la UA en un comunicado.

El programa comenzó el 14 de septiembre, fecha del nacimiento de Mario Benedetti, con la entrega del Premio al Mejor TFG o TFM sobre la obra literaria del autor, un reconocimiento que busca dinamizar la investigación en torno a la creación poética, ensayística, narrativa y teatral del escritor uruguayo, y que, en esta primera edición, ha recaído en un TFM de Verónica Plaza Ponsoda sobre las posibilidades de la poesía de Benedetti para trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las aulas de educación secundaria.

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También se inició la presencia en el CeMaB de profesorado internacional con la realización, el pasado día 22, del seminario 'La expresión teatral en las culturas precolombinas de Mesoamérica', ha apuntado.

OCTUBRE

No obstante, el grueso del programa empezará el 1 de octubre con la conferencia de Rosa Tabernero, de la Universidad de Zaragoza (Unizar), titulada 'Leer para pensar, leer para actuar. El libro ilustrado de no ficción en la formación de lectores', con presentación a cargo de Ramón Llorens.

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La conferencia, que tendrá lugar a las 12.00 horas en la sede del CeMaB, servirá de preámbulo al que constituirá uno de los principales ejes de la programación: la celebración los días 5 y 6 de octubre del VIII seminario internacional 'La literatura hispanoamericana en el aula: cartografiando la LIJ de América Latina', con el que el Departamento de Innovación y Formación Didáctica y el CeMaB "consolidan su apuesta por el estudio de la literatura infantil y juvenil latinoamericana", según la UA.

Dentro de este seminario se incluye, el 5 de octubre, el encuentro online con la escritora argentina Isol Misenta, recientemente reconocida con el Premio Cervantes Chico 2026. La autora participará en la sección 'Una autora nos introduce en su mundo', conducida por Mónica Ruiz y Francisco Martínez Carratalá.

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En el marco del seminario, del 5 al 23 de octubre podrá visitarse la exposición 'Libro infantil y juvenil en América Latina: el arte del álbum ilustrado', comisariada por Francisco Martínez Carratalá, Mónica Ruiz y Alexandra García. Organizada por el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), Luminaria, Aifos, el Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la UA y el CeMaB, se podrá visitar en la Sala Aifos, en la planta baja de la Facultad de Filosofía y Letras III.

Entre el 8 y el 15 de octubre, el CeMaB será la sede de la Semana de la Mujer Escritora, con diferentes actividades protagonizadas por autoras latinoamericanas y españolas. El 8 de octubre, gracias a la colaboración de la Editorial Páginas de Espuma, la escritora peruana Claudia Ulloa Donoso protagonizará la charla-diálogo 'El miedo terrible de ser una escritora expatriada', que será la conferencia inaugural del Máster en Estudios Literarios (MaEsL) de la UA. Presentada por Ferran Riesgo, tendrá lugar a las 17.00 horas.

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El 13 de octubre, de 10.00 a 12.00 horas, se celebrará el seminario 'Cómo investigar literatura de mujeres en la UA', organizado por la dirección del CeMaB y Helena Establier.

El 14 de octubre se ofrecerá una nueva actividad del programa 'Ven al CeMaB', en esta ocasión gracias a la dramaturga mexicana Tania Castillo, quien impartirá la charla-taller 'Escribir con el cuerpo: de la palabra al movimiento', que comenzará a las 12.00 horas.

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Finalmente, el mismo 15 de octubre, Día de la Mujer Escritora, será el turno de la escritora hispano-argentina Fernanda García Lao, con 'Contra la norma: Cortes, desvíos y pulsiones'. Conducida por Ferran Riesgo, tendrá lugar a las 10.00 horas.

Tras la Semana de la Mujer Escritora, el programa general continúa el 28 de octubre con la vista del profesor Robin Lefere, de la Universidad Libre de Bruselas, que ofrecerá la conferencia 'Borges y Franco Maria Ricci: una colaboración muy fecunda'. Será a las 17.30 horas en el CeMaB.

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NOVIEMBRE

El mes de noviembre reunirá varias propuestas centradas en la narrativa y el teatro actuales en América Latina. Los días 2, 4 y 6, el director y dramaturgo argentino Edgardo Dib impartirá el seminario 'Viajar con los clásicos. Reformulación de los clásicos grecolatinos en el teatro actual'. Las sesiones tendrán lugar en el CeMaB de 17.30 a 19.30 horas.

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El 9 de noviembre, a las 10.00 horas, el CeMaB organizará la mesa redonda 'En el nombre del padre: Borges a la luz de El Caudillo', dedicada al poeta y ensayista argentino Jorge Luis Borges. La actividad será presentada por Remedios Mataix, de la UA, e intervendrán Vicente Cervera, catedrático de la Universidad de Murcia (UMU), y Claudio Pérez, director del Museo del Escritor.

Los días 17 y 19 de noviembre, de 17.30 a 19.30 horas, el profesor Daniel Vázquez Touriño, de la Universidad Masaryk (República Checa), impartirá en el CeMaB el seminario 'La memoria de los hijos en el teatro hispanoamericano contemporáneo'.

El 18 de noviembre a las 11.30 horas, el CeMaB continuará con su programa 'Ven al CeMaB' con la presencia de la escritora española Patricia Esteban Erlés, quien mantendrá una charla-diálogo titulada 'Mis miedos favoritos' junto a la profesora de la UA Carmen Alemany Bay, en un acto organizado en colaboración con Editorial Páginas de Espuma.

El 20 de noviembre, a las 19.15 horas, la Sede Ciudad de Alicante acogerá la presentación del poemario 'Un refugio en la espesura', de Itziar López Guil. El acto será presentado por Ángel Luis Prieto y José Carlos Rovira.

La programación del CeMaB vuelve a reservar también un espacio a la literatura vinculada a la violencia de género con motivo del 25 de noviembre. El mismo día, la escritora argentina Dolores Reyes ofrecerá, a las 16.00 horas, la charla-diálogo 'Narrar la violencia de género en el siglo XXI'.

Al día siguiente, 26, a las 17.30 horas, Erica Durante, de la Universidad de Brown (Estados Unidos), impartirá en el CeMaB la conferencia 'Puntada tras puntada hacia el infierno: violencia de género y femigenocidio en las narradoras latinoamericanas del siglo XXI'.

Ambas actividades han sido organizadas por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social de la UA, el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género (Iuieg) y el CeMaB.

DICIEMBRE Y ENERO

Ya en diciembre, el CeMaB organizará el día 10 a las 17.00 horas, en modalidad 'online', la presentación de la novela 'Maravilla fatal', de José Miguel Martínez Torrejó, escritor y profesor de la City University of New York.

El 16 de diciembre, la escritora y editora mexicana Socorro Venegas protagonizará la charla-diálogo 'Vindictas, la Atlántida de escritoras hispanoamericanas', presentada y conducida por Carmen Alemany Bay, que cerrará las actividades organizadas estos meses con Editorial Páginas de Espuma. Será a las 17.30 horas en el CeMaB.

Finalmente, el 14 de enero a las 12.00 horas tendrá lugar la primera de las intervenciones del ciclo 'Jóvenes poetas jóvenes', con el diálogo con la poeta Paula Melchor conducido por Adriana Bermejo y dirigido a alumnado de Educación Secundaria dentro del programa 'Ven al CeMaB'.