El aeropuerto iraquí de Nayaf volverá a operar vuelos de Irán pese a sanciones de EEUU

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Bagdad, 28 sep (EFE).- El aeropuerto internacional de Nayaf, una de las ciudades más sagradas para los musulmanes chiíes y ubicada en el sur de Irak, volverá a operar en 24 horas vuelos con origen o destino Irán, que quedaron interrumpidos el pasado viernes por las amenazas de Estados Unidos de sanciones a toda entidad relacionada con el sector aéreo iraní, informaron este lunes medios oficiales.

El embajador iraquí para Irán, Yaser Abdelzahrá Al Hayach, lo indicó a la agencia oficial de noticias iraquí INA, al afirmar que "el Gobierno iraquí, encabezado por el primer ministro, Ali al Zaidi, está trabajando para retomar los vuelos entre los dos países vecinos".

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Agregó que ninguna decisión relacionada con la suspensión de los vuelos ha sido emitida por parte del Gobierno iraquí, sino que son las empresas extranjeras de servicios de tierra las que "se abstuvieron de presentar sus servicios por miedo a las sanciones estadounidenses".

Aunque no indicó cuál es el motivo del regreso de las operaciones en Nayaf, esta reanudación se produce después de que el Gobierno iraquí asegurara el pasado sábado que está en contacto con Estados Unidos para obtener "exenciones" en algunos de sus aeropuertos y permitir vuelos de iraníes por razones humanitarias relacionadas con tratamiento médico, educación, peregrinaciones religiosas y los intereses de la población civil.

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Nayaf es una de las ciudades sagradas chiíes más importantes, al albergar el santuario del imán Ali, el primo y yerno del profeta Mahoma y el primer imán para esta rama de los musulmanes, por lo que cada año la localidad recibe a millones de peregrinos, académicos y religiosos procedentes de Irán.

Precisamente hoy, la Aviación Civil iraní presentó una protesta formal ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) debido a las sanciones de Estados Unidos contra el sector aéreo de la República Islámica, que incluyen a 27 aerolíneas nacionales, y que fueron anunciadas por el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, e implementadas a partir del 23 de septiembre.

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En el marco de estas presiones, Turkmenistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak y Omán han suspendido o restringido las operaciones de compañías aéreas iraníes, mientras que las autoridades del Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de Teherán afirman que aún continúan los vuelos a treinta destinos internacionales, sin precisar a qué países.

Las sanciones a las aerolíneas iraníes forman parte de la operación ‘Paria Económico’, que lanzó Washington para aislar aún más financieramente a Teherán y tratar de doblegarlo en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, a lo que se suma el bloqueo a puertos y buques iraníes. EFE

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