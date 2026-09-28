Costa Rica respalda a Grynspan como la candidata ideal para impulsar reformas en la ONU

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Naciones Unidas/San José, 28 sep (EFE).- El representante permanente de Costa Rica ante la ONU, Boris Marchegiani, afirmó este lunes que la costarricense Rebeca Grynspan es la candidata ideal a la Secretaría General del organismo para impulsar reformas que le permitan cumplir con objetivos como mantener la paz y la seguridad y promover el respeto a los derechos humanos.

"Necesitamos una ONU más eficiente, transparente y ágil, capaz de prevenir conflictos, construir consensos aun en tiempos de profunda polarización y ofrecer respuestas a los desafíos del siglo XXI. Por ello, Costa Rica ha presentado la candidatura de doña Rebeca Grynspan a la Secretaría General", expresó Marchegiani en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), es "una latinoamericana con experiencia política, en economía y multilateral, de probado liderazgo, que conoce las Naciones Unidas, y entiende que conocer una institución también significa tener el valor de reformarla", aseguró el embajador.

La costarricense Grynspan volvió a ser, hace diez días, la más votada entre los candidatos a la secretaría general de la ONU en el tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad, seguida de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett con nueve apoyos, cinco votos en contra y uno ‘sin opinión’.

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"Su propuesta parte de una idea sencilla pero poderosa: defender las Naciones Unidas exige tener el valor de reformarla", expresó Marchegiani, quien pronunció el discurso en lugar del excanciller Manuel Tovar, a quien la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, destituyó la semana pasada por no avisarle de una reunión de jefes de Estado de la iniciativa Escudo de las Américas, en la que participó el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Marchegiani agregó que la ONU "necesita un liderazgo capaz de unir a la membresía y fortalecer a la organización" con el objetivo de que cumpla con su mandato de "mantener la seguridad y la paz internacionales, el respeto a los derechos humanos e impulsar el desarrollo".

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El embajador también expresó la preocupación de Costa Rica por la situación política y social de la vecina Nicaragua, Venezuela y Cuba, y aseguró que el país "continuará defendiendo la dignidad y los derechos de todas las personas".

Marchegiani manifestó la "profunda preocupación por la situación en Nicaragua, por el deterioro de las libertades fundamentales, la persecución de voces críticas, el cierre de espacios cívicos y las persecuciones religiosas".

"Las denuncias de violaciones de derechos humanos continúa alejando al país de los principios democráticos. Como nación vecina mantenemos nuestro firme compromiso con la defensa de los derechos y restablecimiento del Estado de derecho", aseveró el diplomático.

Sobre Venezuela, Marchegiani abogó por que "prevalezca el diálogo, la voluntad popular y el restablecimiento de las instituciones democráticas", mientras que de Cuba pidió el "pleno respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales".

En su discurso el embajador costarricense también alertó sobre el avance de la amenaza del crimen organizado en la región, y puso especial énfasis en la minería ilegal de oro que afecta una zona del norte de Costa Rica, cerca de la frontera con Nicaragua. EFE

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