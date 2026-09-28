Can Pizza prevé cerrar 2026 con ventas de más de 12 millones y alcanzar los 25 locales en 2028

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Can Pizza prevé cerrar 2026 con unas ventas netas por encima de los 12 millones de euros, en el que es el primer ejercicio completo desde que Abordador Capital adquirió el control total del grupo y unificó la estructura societaria de las distintas empresas que operaban los restaurantes, según informa la compañía.

En concreto, en este proceso, Reyes Giménez se ha incorporado como consejera delegada en septiembre de 2025 con el objetivo de asentar y consolidar la base sobre la que el grupo de restauración proyecta ahora su siguiente etapa de crecimiento.

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En este contexto, la compañía prevé alcanzar los 16 millones de euros en ventas netas en 2027, lo que supondrá un 33% más que en 2026, con 18 locales operativos en ese ejercicio.

De esta forma, Can Pizza pone en marcha un proyecto de expansión de su red, con una inversión de 7,2 millones de euros, que crecerá a un ritmo de entre tres y cuatro aperturas al año hasta alcanzar los 25 locales en 2028.

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La cadena de restauración suma ya 13 restaurantes tras haber incorporado dos nuevos restaurantes en Madrid, Las Tablas, que inauguró el pasado mes de agosto, y Pozuelo de Alarcón en septiembre. Además, antes de que acabe este año sumará dos aperturas más en la capital, hasta alcanzar los cuatro nuevos locales en Madrid en 2026: uno ya firmado, cuya ubicación se dará a conocer más adelante, y otro en búsqueda de localización.

Los 13 restaurantes son propiedad de la compañía, que no contempla franquiciar a corto plazo, mientras que Barcelona y Madrid son dos mercados estratégicos y prioritarios para seguir creciendo.

En el caso de Barcelona, la compañía quiere reforzar su presencia en el cinturón industrial de la ciudad, sin descartar abrir en otras ciudades españolas si encuentra ubicaciones que cumplan sus criterios de rentabilidad.

"Tras mi incorporación y la fusión societaria, estamos trabajando en consolidar la compañía, con el foco puesto en el crecimiento orgánico y la optimización de los costes. La integración nos está permitiendo centralizar funciones y absorber el crecimiento de la red sin disparar los costes operativos", ha asegurado la consejera delegada de Can Pizza, Reyes Giménez.

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La ejecutiva ha destacado que su "propuesta de valor, y principal ventaja competitiva en un mercado maduro, es ser diferenciales, apoyándonse en la calidad de producto, la innovación y la experiencia de cliente". "Nuestro objetivo, y en el que seguimos avanzando, es construir una compañía más sólida, escalable y con mayor capacidad para generar valor de forma sostenible", ha indicado Giménez.

Can Pizza en esta etapa refuerza su apuesta por la innovación, así este año en Barcelona, en Ronda Universitat, ha abierto su primer restaurante apto para celiacos. Un modelo híbrido en el que convive bajo un mismo techo la oferta tradicional y una carta sin gluten, pensada para personas celíacas. El local cuenta con la certificación de la Associació Celíacs de Catalunya, y la compañía lo plantea como punto de partida para valorar su implantación en otros locales de la red.

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