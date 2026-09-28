Al menos ocho muertos y casi dos millones de afectados por las inundaciones en Tailandia

Guardar

El Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de Tailandia (DDPM) ha informado de que al menos ocho personas han muerto en el marco de las graves inundaciones que han tenido lugar durante las últimas semanas y que han dejado cerca de dos millones de afectados en todo el país.

Las autoridades han manifestado que, si bien la capital del país, Bangkok, ha sido declarada zona de desastre a causa de las lluvias torrenciales, ninguna de las víctimas mortales se ha registrado en la ciudad.

PUBLICIDAD

Así, han indicado que los fallecidos se concentran en provincias del este del país, como Sa Kaeo (cinco muertos), Chanthaburi (dos muertos) y Saraburi (con un fallecido), según informaciones recogidas por el diario 'The Nation'. Aunque el nivel del agua ya está disminuyendo en Chanthaburi y Saraburi, en Sa Kaeo sigue subiendo.

De momento, los colegios de la capital continúan cerrados y se ha pedido a la población trabajar desde casa en la medida de lo posible. "Algunas áreas de Bangkok siguen experimentando un alto nivel de agua", ha indicado el portavoz del Gobierno, Ekkapob Pianpises, durante una rueda de prensa. Mientras, se han activado los sistemas de drenaje de la localidad.

PUBLICIDAD

El Departamento Meteorológico de Tailandia ha informado de que las lluvias responden a un sistema de bajas presiones en la llanura central, Bangkok y las provincias circundantes. Está previsto que siga lloviendo hasta el domingo.