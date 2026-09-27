La nueva ultraderecha italiana del general Vannacci afronta su primer test electoral

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Roma, 27 sep (EFE).- El nuevo partido ultraderechista italiano, Futuro Nacional (FN), del polémico general Roberto Vannacci, afronta este domingo su primera prueba electoral, al competir por un escaño en la Cámara de Diputados que ha quedado recientemente vacante.

La circunscripción de Reggio Calabria (sur) celebra hoy y mañana lunes unas elecciones parciales convocadas para reemplazar un escaño vacío dejado por el diputado de Forza Italia, Francesco Cannizzaro, después de haber sido elegido alcalde el pasado mes de junio.

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Normalmente este tipo de comicios extraordinarios no suscitan un gran interés a escala nacional pero en esta ocasión sí que lo han generado ya que suponen la primera prueba en las urnas del nuevo partido de la ultraderecha italiana, el Futuro Nacional de Vannacci.

Este militar saltó a la primera plana tras publicar en 2023 un libro en el que exponía abiertamente sus tesis xenófobas y homófobas y desde entonces ha protagonizado numerosas polémicas, como sus frecuentes alusiones y justificaciones del régimen fascista.

Aupado por el también ultra y actual vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, fue elegido eurodiputado en 2024 para, poco después, abandonar a su mentor y lanzar su propio partido, FN.

Su programa electoral se declara inspirado "en la tradición romana y cristiana", propone la instauración del "patriarcado mediterráneo" formado por "hombres fuertes" y, entre otras cosas, pretende prohibir la difusión de "contenidos homosexuales" en los medios.

Con estas ideas, este general expedientado quiere concurrir en las próximas elecciones generales, que se celebrará previsiblemente en 2027, presentándose como 'verso suelto' y alternativa a la actual primera ministra, Giorgia Meloni, y a sus socios derechistas.

Y desde el Gobierno observan con cierta inquietud a este nuevo rival derechista, ya que todos los sondeos de intención de voto pronostican un auge importante, El último, elaborado por la agencia Youtrend, le sitúa como cuarta fuerza política con un 7,8 %.

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Por ahora, su partido no cuenta con grupo propio en el Parlamento actual ya que se eligió en 2022, cuando nadie conocía a Vannacci, pero sí que controla a algunos diputados y senadores de la derecha 'tradicional' que han desertado de sus partidos para seguirle.

Ahora las elecciones parciales en Reggio Calabria le han brindado la posibilidad de presentarse por primera vez a las urnas con su partido. Y el resultado dará una idea de su peso electoral.

Para este debut, Vannacci ha presentado como candidato a Domenico Giannetta, un médico de 56 años que hasta hace poco era un exponente de la conservadora Forza Italia, aliada de Meloni y tradicionalmente muy fuerte en esta región meridional.

La coalición derechista que gobierna Italia intentará conservar el escaño vacante de Reggio Calabria y resistir al envite de Vannacci con su apuesta, Fabio Roscioli, abogado de la familia Berlusconi.

Mientras que la alianza de centroizquierdas del Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas, entre otras fuerzas progresistas, han propuesto como candidato al cardiólogo Fran Benedetto, con la esperanza de que el choque entre derechas les beneficie.

Vannacci, fiel a su estilo provocador, ha agitado la campaña en Calabria con varias declaraciones y acciones, la última publicando una fotografía generada con Inteligencia Artificial en la que muestra a la pareja del gobernador regional y secretaria de Estado, Matilde Siracusano, con un gran escote. La política ha adelantado que le denunciará.

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Las elecciones parciales terminarán mañana lunes a las 15.00 hora local (13.00 GMT) para dar lugar al escrutinio, que revelará por primera vez al electorado de este nuevo partido ultraderechista. EFE