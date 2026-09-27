Vox volverá a pedir esta semana en el Congreso la reprobación de Óscar Puente por su "nefasta" gestión

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Vox volverá a pedir esta semana en el Congreso la reprobación del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por entender que la gestión de su cartera es "nefasta" y ha afectado "gravemente" a la calidad, seguridad y fiabilidad de la red ferroviaria.

El ministro Puente acumula ya varias reprobaciones tanto en el Congreso y en el Senado y Vox suele pedir su reprobación de manera asidua, sobre todo después de la tragedia ferroviaria de Adamuz en enero que costó la vida de 46 personas.

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El próximo martes, 29 de septiembre, el partido de Santiago Abascal aprovechará una Comisión de Transportes para debatir una proposición no de ley que tiene como principal objetivo la reprobación del ministro.

En la exposición de motivos de la propuesta, recogida por Europa Press, Vox esgrime varias incidencias acontecidas en la red en los últimos meses, como la paralización del servicio de alta velocidad entre Madrid y Sevilla el puente del 1 de mayo, el incendio en un tren de media distancia entre Cáceres y Madrid en febrero de 2024 o el parón de más de dos horas y media que sufrió un tren ese año en un trayecto Madrid-Pamplona.

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"En Madrid se registraron más de mil incidencias durante el pasado año, mientras que, en Cataluña, los reiterados fallos en Rodalies han generado un conflicto institucional entre la Generalidad y el Ministerio. Asimismo, en Galicia se han alzado voces críticas ante la degradación de las conexiones ferroviarias entre Lugo, La Coruña, Orense y Vigo", denuncia Vox en la proposición no de ley.

Por esos motivos, el partido pide la reprobación del responsable de Transportes por la "nefasta gestión al frente de dicho ministerio, que ha afectado gravemente la calidad, seguridad y fiabilidad de la red ferroviaria, socavando la confianza de los usuarios y la imagen del sistema ferroviario español". A renglón seguido, los de Santiago Abascal piden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el "cese inmediato" del ministro.

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