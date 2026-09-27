Al menos 17 muertos y más de 20 secuestrados en dos ataques en Sudán del Sur

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Yuba, 27 sep (EFE).- Al menos 17 personas murieron y más de 20 fueron secuestradas este domingo en dos ataques armados en el estado de Ecuatoria Occidental, sur de Sudán del Sur, informaron a EFE fuentes gubernamentales locales, quienes vincularon las acciones con un intento de sabotear las próximas elecciones generales.

El comisionado en funciones del condado de Mundri Este, Benson George, responsabilizó de los ataques al Frente de Salvación Nacional (NAS, en inglés), un grupo rebelde opuesto al Gobierno del presidente Salva Kiir que opera principalmente en la región de Ecuatoria tras quedar fuera del acuerdo de paz de 2018.

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Según declaró la autoridad local a EFE, el objetivo de estas acciones violentas de la guerrilla es perturbar el inicio del censo de votantes y obstaculizar los comicios programados para el 22 de diciembre.

El primer incidente ocurrió cerca de la 01:00 hora local (23:00 GMT del sábado) a lo largo de la carretera que une Lui con Yuba, la capital del país, a su paso por el condado de Mundri Este.

Un grupo de hombres armados interceptó dos vehículos de pasajeros que regresaban de un funeral en Maridi (al oeste del estado), mató a cinco personas que intentaban huir, incendió los automóviles y secuestró a más de 20 ocupantes, cuyo paradero aún se desconoce.

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Hacia las 08:00 hora local (06:00 GMT), un segundo grupo armado abrió fuego en la zona rural de Marile contra residentes que regresaban a Lanyi tras recolectar miel.

Doce personas murieron en el acto y otra resultó herida de bala en una pierna, por lo que fue trasladada a un centro médico local.

Las fuerzas de seguridad se han desplegado en las zonas afectadas para buscar a los civiles desaparecidos y perseguir a los agresores, sin que por el momento se hayan registrado rescates ni detenciones.

La violencia coincide con un momento de frágil transición en todo el país tras la decisión del presidente Salva Kiir de disolver la semana pasada el gobierno de transición e imponer uno compuesto por elementos afines a su persona antes de las elecciones.

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La administración provisional de Ecuatoria Occidental, como muchas otras, no ha asumido sus funciones y el gobernador entrante permanece en Yuba.

Este escenario de inestabilidad amenaza el histórico proceso con el que Sudán del Sur pretende celebrar las primeras elecciones generales desde su independencia en 2011, un hito constantemente postergado debido al continuo incumplimiento de los pactos de paz y a la persistencia de grupos armados opuestos al Ejecutivo. EFE

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