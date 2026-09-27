Detenidas cinco personas en un caso por supuesto fraude electoral en las legislativas en Marruecos

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Las autoridades de Marruecos han anunciado la detención de cinco personas en un caso por supuesto fraude electoral en las elecciones legislativas celebradas el 23 de septiembre, en el marco de una investigación abierta tras el arresto de una persona que tenía un bolso con papeletas en un colegio electoral en la ciudad de Tánger.

El procurador general del rey Mohamed VI ante el Tribunal de Apelación de Tánger ha indicado en un comunicado que, tras la detención de esta primera persona en un colegio electoral en el barrio de Casabarata, otros cinco sospechosos han sido puestos bajo custodia "para las necesidades de la investigación".

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Así, ha especificado que dos de estas personas son los presidentes de sendos colegios electorales, así como sus dos suplentes y una quinta persona, según ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP. Los cuatro primeros están ya a disposición de la Fiscalía, mientras que las pesquisas continúan contra el quinto.

En este sentido, ha reseñado que las investigaciones han permitido determinar que el detenido en posesión del bolso con papeletas era el presidente adjunto de un colegio electoral que, con la complicidad de su superior, procedió a sustraerlas para sacarlas del centro de votación e introducirlas posteriormente en oficinas electorales.

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El procurador general ha subrayado que las pesquisas han concluido que la tinta usada en las papeletas incautadas era diferente de la empleada en las oficinas electorales, por lo que el caso ha sido ya remitido a un juez para que determine si los sospechosos son culpables de delitos electorales, falsificación y complicidad en estos actos.

El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), parte de la actual coalición gubernamental, se impuso en las elecciones a la Cámara de Representantes con 97 escaños, con la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), hasta ahora principal socio de la coalición, en segundo lugar con 66 escaños. De esta forma, ambos partidos intercambiarían puestos respecto a los comicios de 2021.

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En tercer lugar figura el Partido Istiqlal (PI), la tercera pata de la coalición, que mantiene el tercer puesto que ya obtuvo hace cinco años al hacerse con 65 escaños, solo uno menos que el RNI, según datos publicados el jueves por el ministro del Interior marroquí, Abdeluafi Laftit, que confirmó además una elevada abstención, superior al 60%.

Por detrás está el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PDJ), quien ha logrado recuperarse parcialmente del varapalo de 2021, en unas elecciones marcadas por el creciente desencanto con la situación política y económica, así como por las tensiones con España derivada de la crisis de finales de julio con la entrada irregular de decenas de miles de personas a Ceuta.

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