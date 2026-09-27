Carlos Latre, sobre su relación con Yolanda tras su separación: "Seguimos unidos, con respeto, con cariño y con amor"

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Carlos Latre fue uno de los invitados al evento WOW 32, celebrado en Sevilla. El humorista acudió acompañado por su hija, Candela, y disfrutó de una noche de espectáculo en la que, además, tenía especial interés por los combates de sus amigos Enrique Kakulov y Yamant. Latre, que se confesó "aficionado y socio" de WOW, destacó también el ambiente familiar que rodea a este deporte y los valores de respeto, esfuerzo y dedicación que, a su juicio, transmite.

En un momento profesional especialmente dulce aseguró que nunca ha dejado de trabajar, aunque en ocasiones su ausencia de televisión pueda dar esa impresión: "Hago más de 60 eventos al año. Tengo varias empresas de entretenimiento, producción* Realmente, dentro del mundo del entretenimiento, trabajamos muchísimo y muy bien", explicó. Además, celebra su regreso a varios programas de Televisión de Cataluña y su vuelta a El Hormiguero, donde ha sido recibido, según sus palabras, "por todo lo alto". Un momento que afronta con la ilusión de quien está a punto de cumplir tres décadas de trayectoria.

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También habló de su manera de entender el humor en un momento de especial polarización política. Latre defendió que la comedia debe abarcar todos los ámbitos y que él siempre ha procurado mantenerse al margen de etiquetas políticas, futbolísticas o religiosas: "Yo soy humorista, jamás se han visto ni mis colores políticos, ni mis colores futbolísticos, ni mis colores religiosos, soy a todo", afirmó, reivindicando además la necesidad de mantener "mucho sentido del humor" y pedir "mucha calma" ante el clima actual.

Pero si hubo un asunto que despertó especial interés fue su situación personal tras la separación de Yolanda. Preguntado por cómo se encuentra y por la relación que mantiene actualmente con quien ha sido su pareja durante 28 años, Carlos quiso dejar claro que ambos continúan unidos y mantienen una relación basada en el cariño y el respeto: "Seguimos unidos, con respeto, con cariño y con amor. O sea, que es lo más importante", aseguró, antes de añadir con optimismo: "Llevamos 28 años juntos y ojalá llevemos 29 más". Unas palabras con las que deja claro que, pese a la nueva etapa que afrontan, el vínculo entre ambos continúa siendo muy especial.

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