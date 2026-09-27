Temas del dia de EFE Internacional del domingo, 27 de septiembre de 2026 (12:00 GMT)

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DESTACADOS

BRASIL ELECCIONES

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Río de Janeiro.- Brasil entra en la recta final de la campaña para las presidenciales del 4 de octubre altamente polarizado entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, a quienes las encuestas colocan en empate técnico con menos de un 5 % de indecisos que pueden ser clave.

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PAPA FRANCIA

Lourdes.- León XIV mantiene un encuentro privado con víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia.

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- León XIV oficia una misa dominical en la Pradera del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes.

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IRÁN GUERRA

Teherán.- El sector farmacéutico de Irán atraviesa una de sus mayores crisis debido a la guerra, la intensificación de las sanciones y el bloqueo marítimo de EE.UU., factores que han provocado graves alteraciones en la cadena de suministro y afectan especialmente a los pacientes con enfermedades crónicas y oncológicas, como el cáncer.

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SUIZA NEUTRALIDAD

Ginebra.- Los suizos deciden en referéndum si aceptan o rechazan introducir en la Constitución una interpretación mucho más estricta de la neutralidad, un principio que la guerra entre Ucrania y Rusia ha puesto en cuestión, según los promotores de la iniciativa.

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ESPAÑA MIGRACIÓN

Ceuta (España) - La crisis producida en Ceuta por la entrada de más de 80.000 personas a finales de julio y la permanencia en la ciudad de más de 10.000 migrantes ha provocado un incremento de los intentos de cruce de las aguas del Estrecho de Gibraltar.

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ADEMÁS

PREMIOS VMAS

Los Ángeles (EE.UU.).- Los VMAs se celebran este domingo en Los Ángeles con el regreso de Madonna a su escenario 23 años después del polémico beso con Britney Spears y Christina Aguilera, y con la cantante como la artista más nominada de la noche, con once candidaturas, seguida de cerca por Taylor Swift, Sabrina Carpenter y Ariana Grande.

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COLOMBIA CONFLICTO

Bogotá.- Con pistola en el cinto, un radioteléfono y acompañado siempre de hombres fuertemente armados, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, impulsa una política de seguridad más severa para enfrentar el conflicto armado, que contrasta con la iniciativa de 'paz total' del Gobierno anterior.

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COLOMBIA MÚSICA

Bogotá.- El artista colombiano Carlos Vives actúa en Bogotá en un escenario con un apartado especial para niños donde se interpretan historias de fábulas colombianas tradicionales.

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NUESTROS TEMAS

MARRUECOS GENZ212

Rabat - Un año después del estallido de las protestas juveniles del GENZ212, una parte significativa de la juventud marroquí se muestra indiferente ante el resultado de las recientes elecciones y da la espalda a la política, desencantada con unos políticos a los que considera "obsoletos", "autoritarios" y ajenos a necesidades básicas como la educación y la sanidad.

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LÍBANO HIZBULÁ

Beirut - El mausoleo del asesinado Hasán Nasrala, líder del Hizbulá, hace hoy dos años por Israel se convierte en un lugar de encuentro para conmemorar su muerte en los suburbios al sur de Beirut.

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CHINA CURIOSIDADES

Hangzhou.- ¿Alguna vez, paseando por un bazar, ha visto un objeto tan feo que se ha preguntado quién sería capaz de comprarlo? Imagínese la cantidad de productos 'invendibles' que albergaban los inabarcables bazares digitales chinos. Pues ahora, gracias a los jóvenes, se han convertido en un mercado millonario.

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AGENDA INFORMATIVA

América

Caracas.- VENEZUELA CRISIS- El Comando con Venezuela de la líder opositora María Corina Machado convoca a una gran caravana en varios estados del país para exigir su retorno "seguro", luego de las denuncias de impedimento para su regreso. (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA LIBROS.- Celebración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026).

Córdoba (Argentina).- ARGENTINA IA.- La ley que permite las corporaciones no humanas y otorga personalidad jurídica a la inteligencia artificial (IA), impulsada por el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, es un salto al vacío sin precedentes a nivel mundial que busca convertir al país suramericano en un "laboratorio de impunidad artificial", según expertos y organizaciones civiles consultadas por EFE. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO GOBIERNO - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, concluye su gira nacional de rendición de cuentas en la capital mexicana, tras un mes de visitar los 32 estados del país para presentar los avances de su Administración, en un acto con el que cierra un recorrido nacional iniciado tras su Segundo Informe de Gobierno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Quito.- ECUADOR ABORTO.- Grupos feministas marchan por el derecho a decidir, una salud pública que sostenga la vida, educación sexual integral y contra el reclutamiento forzado en el marco del Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

Ginebra.- SUIZA NEUTRALIDAD.- Los suizos deciden en referéndum si aceptan o rechazan introducir en la Constitución una interpretación mucho más estricta de la neutralidad, un principio que la guerra entre Ucrania y Rusia ha puesto en cuestión, según los promotores de la iniciativa. (Texto)

Lourdes.- PAPA FRANCIA.- León XIV mantiene un encuentro privado con víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia. (Texto)

Belgrado.- SERBIA GOBIERNO.- Se espera que el presidente serbio, Aleksandar Vucic, dimita formalmente a su cargo para concurrir como candidato a primer ministro en las elecciones legislativas anticipadas convocadas para el 25 de octubre. (Texto)

Liverpool.- R.UNIDO PARTIDOS.- Inauguración del congreso anual del Partido Laborista británico, el primero al que acudirá el nuevo líder y primer ministro Andy Burnham. Palacio de Congresos (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:00 GMT.- Lourdes.- PAPA FRANCIA.- León XIV se reúne con los obispos de Francia en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Lourdes.- PAPA FRANCIA.- León XIV oficia una misa dominical en la Pradera del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30 GMT.- Lourdes.- PAPA FRANCIA.- León XIV se reúne con el personal y las personas acogidas por Accueil Notre-Dame, un centro de acogida del Santuario de Lourdes, destinado principalmente a peregrinos enfermos o con discapacidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:45 GMT.- Lourdes.- PAPA FRANCIA.- León XIV se reúne con las monjas contemplativas del Santuario de Lourdes. (Texto)

09:00 GMT.- Lourdes.- PAPA FRANCIA.- León XIV reza el rosario y participa en la procesión de las antorchas en el Santuario de Lourdes. (Texto)

O.Medio y África

Santo Tomé.- SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE ELECCIONES.- Santo Tomé y Príncipe celebra elecciones legislativas, tras la reelección de Carlos Vila Nova en los comicios presidenciales del pasado 19 de julio. (Texto)

08:30 GMT.- Beirut.- LÍBANO HIZBULÁ.- El mausoleo del asesinado Hasán Nasrala, líder del Hizbulá, hace hoy dos años por Israel se convierte en un lugar de encuentro para conmemorar su muerte en los suburbios al sur de Beirut. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Islamabad.- PAKISTÁN OPOSICIÓN.- El principal partido opositor paquistaní, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), marcha a Islamabad para exigir la liberación de su fundador, el ex primer ministro Imran Khan.

Hangzhou.- CHINA CURIOSIDADES.- ¿Alguna vez, paseando por un bazar, ha visto un objeto tan feo que se ha preguntado quién sería capaz de comprarlo? Imagínese la cantidad de productos 'invendibles' que albergaban los inabarcables bazares digitales chinos. Pues ahora, gracias a los jóvenes, se han convertido en un mercado millonario. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN MONGOLIA.- El primer ministro de Mongolia, Nyam-Osoryn Uchral, inicia este domingo una visita oficial de trabajo a Japón de cuatro días, en la que se reunirá con su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, para fortalecer su "alianza estratégica especial de paz y prosperidad".

Redacción EFE Internacional

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