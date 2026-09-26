Agencias

Principales titulares de los periódicos para el domingo 27 de septiembre

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Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

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-- La calle eleva la presión para un pacto urgente en vivienda

-- Europa refuerza su seguridad frente a la creciente amenaza rusa

ABC

-- El estado de excepción, vía exprés para la crisis de Ceuta

-- Las hijas de Zapatero ocultaron el pago de un bróker chavista

EL MUNDO

-- Delcy canalizaba vía Aldama ventas millonarias de petróleo

-- Moncloa desdeña a Sumar y ve en Junts un "movimiento tectónico" para revivir su mayoría

LA VANGUARDIA

-- Sumar boicoteará el Consejo de Ministros si no hay decreto de vivienda

-- La carrera de candidatos demócratas en Estados Unidos

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