Líder de ultraderecha lusa critica a Trump por impactar en economía mundial con la guerra

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Lisboa, 26 sep (EFE).- El líder del partido ultraderechista portugués Chega (segunda fuerza política en el Parlamento luso), André Ventura, criticó este sábado al presidente estadounidense, Donald Trump, al alegar que ha cometido "muchos errores" que han afectado a la economía mundial.

"Creo que el presidente Trump ha cometido muchos errores en el último mes. Incluso la guerra en Irán, pienso que está afectando a la economía mundial. Desearía que la guerra no existiera, especialmente para Portugal, España, Francia e Italia. Estamos pagando más que Estados Unidos el precio de esta guerra", afirmó Ventura a los periodistas en el marco de un acto en Ericeira, en el municipio de Mafra.

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En esa línea, argumentó que los líderes europeos deben defender sus creencias ante esta cuestión: "No es muy justo que un país inicie una guerra y los otros tengan que pagar el precio, y los países europeos están pagando ahora el precio de esta guerra", aseveró, en un momento en el que los precios de los combustibles han alcanzado máximos históricos en Portugal.

Ericeira acoge este fin de semana un encuentro de la ultraderecha europea organizada por la Fundación Patriotas por Europa que ha reunido a representantes de distintos partidos.

Según la prensa portuguesa, frente al lugar del evento se presentaron en protesta decenas de personas. EFE