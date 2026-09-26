Drexler presenta en Madrid "TARACÁ" e invita a reflexionar sobre la IA y los conflictos

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Madrid, 27 sep (EFE).- Jorge Drexler presentó en el Movistar Arena de Madrid por primera vez su nuevo disco, "TARACÁ", en un concierto multitudinario donde, además de interpretar temas nuevos y antiguos, aprovechó para reflexionar sobre cuestiones de actualidad, como la Inteligencia Artificial o los conflictos armados.

La pregunta "¿Qué es lo que hace ser humano a un ser humano?" fue la que lanzó al comienzo del concierto el compositor uruguayo, para después agregar que "este momento en que estamos, con miedo de que se nos venga encima la 'gran hermana' de la Inteligencia Artificial, por lo pronto nos está obligando a hacernos esa pregunta: ¿Qué es lo que nos queda a nosotros como parte exclusiva de la humanidad?".

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Una gran manera de presentar su último disco al público madrileño, parte de su "Tour 2026" que, aseguró, fue el concierto "más grande" que ha dado en su vida en España y con el que prometió ir descubriendo poco a poco "de qué se trata ser humano".

Drexler también lamentó la realidad de conflictos que vivimos actualmente, un mundo en el que, para él, "la vida baja de valor mientras que el del petróleo sube" y que se volvió "mucho más feo y polarizado desde el día en que (Donald) Trump comenzó a gobernar", tras lo que celebró la valentía de las personas que "tienden puentes".

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Con el candombe uruguayo como protagonista, un ritmo que fue "un regalo de África a Uruguay", Drexler invitó al público a tocar las palmas mientras sus cuatro percusionistas -dos uruguayos, dos españoles- fueron uniéndose creando un solo de percusión candombero muy adictivo.

El candombe es "un patrimonio cultural que ha marcado toda nuestra música", explicó el músico a un público mayormente español pero con una "suficiente" representación uruguaya.

"Candombe es un ritmo que comenzó siendo un ritmo escondido y marginal en la ciudad y fue tomando de a poco poder en nuestro país", agregó, orgulloso, sobre el ritmo cuya onomatopeya es la razón del nombre del álbum, "TARACÁ".

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Acompañado de tres coristas que creaban tema a tema las armonías y cadencias que tanto le caracterizan, Drexler, una de las voces más influyentes de la música iberoamericana contemporánea, interpretó varios temas de su nuevo disco, publicado en marzo de 2026, pero también canciones de álbumes anteriores.

Drexler condujo al público a través de su universo musical, en ocasiones haciéndolo reflexionar y emocionarse con temas lentos, en los que apenas se oía su voz y su guitarra, hasta canciones sumamente enérgicas que convertían el recinto en una auténtica fiesta, con las que defendió géneros urbanos como el reguetón.

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A lo largo de su extensa carrera, el uruguayo ha publicado quince discos de estudio y llevado su música a escenarios de todo el mundo, consolidando una identidad marcada por la experimentación y una profunda sensibilidad poética que refleja en cada una de sus letras.

En esta gira, Drexler presenta un nuevo espectáculo, acompañado por siete músicos en el escenario, con una propuesta escénica renovada en la que en Madrid cedió durante gran parte del show el lugar privilegiado del escenario principal a sus coristas, que se convertían en solistas por momentos, para quedarse él en el escenario situado al final de la pista.

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Tras este concierto en la capital española, Drexler, nominado en esta semana a ocho premios Grammy, pisará diversos escenarios europeos, desde París a Londres, y volverá después a España para encontrarse con el público de Barcelona, Valencia o Bilbao.

A partir del 12 de febrero del año que viene actuará en diferentes ciudades latinoamericanas: pasará por Lima, Santo Domingo y Quito y, en México, además de actuar en Ciudad de México lo hará en Monterrey y Guadalajara.

Este 'Tour 2026' culminará con Drexler y su banda de vuelta en Europa, con un concierto en Lisboa y otro en Ámsterdam en marzo de 2027. EFE