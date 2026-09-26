Luis de la Fuente: "Estos futbolistas tienen ganas de crecer y crecer y seguir creciendo siempre"

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El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha subrayado que sus futbolistas "tienen ganas de crecer y crecer y seguir creciendo siempre", a rebufo de su victoria de este sábado por 2-3 ante Inglaterra durante la jornada 1 de su grupo en la Nations League.

En rueda de prensa desde Londres, De la Fuente indicó que los buenos números de la 'Roja' "ponen en valor la trayectoria que está haciendo esta generación de futbolistas" a sus órdenes, habiendo conquistado ya varios títulos. "Lo comentaba anteriormente, es que no paran de querer ser mejores. Los datos están ahí, son datos objetivos. Es muy difícil hacer lo que está haciendo este equipo, muy difícil", se alegró.

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"Y lo más importante es que queremos seguir mejorando. El próximo partido será, otra vez de nuevo, el último partido como lo afrontaremos como si fuera el último partido que tenemos que jugar. Pero eso es el gran mérito de estos futbolistas sensacionales, que tienen ganas de crecer y crecer y seguir creciendo siempre", aseveró el seleccionador.

"En 6 o 7 minutos del primer tiempo hemos encajado los dos goles de Inglaterra, que han sido verdaderamente minutos de desconexión, sabiendo dónde nos podían hacer daño y no hemos sido capaces de combatir esas opciones. Pero yo creo que en líneas generales el partido ha estado controlado, sabiendo que enfrente teníamos a una superpotencia", dijo.

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"Cada uno hace un trabajo que luego el compañero que sale se beneficia de ello. Nosotros queríamos seguir teniendo, ellos estaban marcando al hombre y no hemos estado quizás acertados en correr al espacio porque ellos estaban arriesgando muchísimo y ahí ha sido cuando luego hemos decidido jugar de otra manera, tener más el control, llevar el balón más en situaciones de combinaciones hasta la portería rival y el equipo ha vuelto a entrar con mucho olvido de la situación", explicó.

"Hay muchos partidos en un partido y hemos sabido jugar todos en los momentos oportunos. Y quitando esos 6 o 7 minutos, además del talento que tiene Inglaterra para combatir y hacer daño en cualquier situación del juego, creo que el partido lo hemos tenido controlado siempre", repitió.

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Luego elogió el "mérito de los futbolistas". "Lo sabemos y debemos seleccionar a unos determinados futbolistas con unas características que se adapten de manera ideal a un modelo, a una idea futbolística que en alguna ocasión dije que está creado para este tipo de jugadores. Y son ambiciosos, tienen ganas de seguir creciendo y mejorar", resaltó.

"Hay un margen de mejora todavía muy importante, gente que se va incorporando y que se integra con rapidez. Pero eso es mérito de un grupo. Más allá de lo profesional, de la relación futbolística, hay una relación ya humana. Ese aspecto para nosotros es muy importante, de familia y que invita en cualquier momento a crecer, a intentar crecer más, a esforzarte más, a sacrificarte más, a ser solidario. Todos esos valores que para nosotros son vitales y, además, como hemos apreciado hoy, de un talento futbolístico descomunal, fantástico", aseguró.

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Más tarde intuyó que "seguramente el resultado hubiera sido más abultado" si España hubiese acertado otras ocasiones al inicio y que el penalti fallado por Harry Kane "no hubiera tenido esa trascendencia que podía haber tenido en ese momento". "Pero de igual manera, yo veía al equipo con capacidad para superar cualquier adversidad. Incluso con 3-1, estoy seguro que el equipo hubiera reaccionado exactamente igual que lo ha hecho con el 2-1. En cualquier caso, son situaciones de fútbol, de igual manera que hemos desperdiciado otras ocasiones", argumentó.

"Obviamente el rival no va a acertar siempre, en gran medida por la capacidad futbolística que tiene este equipo de dificultar mucho las progresiones ofensivas del rival, defender fuerte y luego desplegarnos como nos desplegamos en la faceta ofensiva", alabó De la Fuente su plan.

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"Lo importante es que el balón entre en la portería. Ferran es un goleador sin género de duda, pero es verdad que los que tienen muchas oportunidades también fallan, no se achanta; si no, meterían goles infinitos. Yo estoy encantadísimo con el trabajo que hace Ferran, con su actitud, su disposición, con su rendimiento. Y el trabajo que luego ha aprovechado Mikel, que es otro superclase, ha sido en gran medida porque él ha hecho un trabajo de desgaste previo a los centrales", avisó.

Sobre Oyarzabal continuó hablando. "Ha cogido Mikel perfectamente en la espalda del rival para finalizar esa jugada. Pero yo creo que esto, vuelvo a decir, no es que sea... Esto es un trabajo en equipo. Aquí no es más importante el que inicia el partido que el que sale en el minuto 60. No, no. Es que esto es un trabajo en equipo, de colaboración. Y unos se benefician del trabajo de otros y otros de los de uno. Esa es la gran fortaleza de este equipo", zanjó el técnico de la 'Roja' desde Wembley.

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