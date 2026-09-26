Peña se reúne con jefe del Comando Sur para reforzar la lucha contra el crimen organizado

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Asunción, 26 sep (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunió con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, para reforzar la acción conjunta entre ambas naciones contra el crimen organizado, informó este sábado la Presidencia del país suramericano en Asunción.

En un breve comunicado, se detalló que Peña y Donovan, quien ejerce el cargo desde febrero pasado, sostuvieron una jornada de trabajo para evaluar "los esfuerzos conjuntos para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la alianza estratégica en materia de defensa".

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El encuentro se produjo en Nueva York al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, un foro desde el que el presidente latinoamericano abogó por llevar la "luz" de la democracia a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití durante su discurso del pasado miércoles.

En su cuenta en la red social X, el mandatario recordó que su país integra la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), una iniciativa impulsada por Estados Unidos y que funge como el brazo operativo del Escudo de las Américas.

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"Ratificamos nuestro firme compromiso de seguir trabajando unidos para garantizar la seguridad, la paz y la prosperidad de nuestros ciudadanos", agregó Peña en el mismo mensaje.

Paraguay es uno de los mayores socios de Estados Unidos en la región latinoamericana.

En diciembre del año pasado, ambos países firmaron el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, en inglés), que fija las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad y concede, entre otros, a los militares estadounidenses exenciones e inmunidades similares a las otorgadas al personal de las misiones diplomáticas.

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Este acuerdo no tiene un plazo de vencimiento, aunque las condiciones del mismo podrían variar con el paso del tiempo, dijeron entonces las partes.

En el ámbito regional, EE.UU. firmó también en 2023 un acuerdo SOFA con Ecuador. EFE

(foto)