Brasil, Argentina y Colombia copan el medallero general de los XIII Juegos Suramericanos

Guardar

Rosario, 26 sep (EFE).- Brasil dominó sin discusión y con contundencia el medallero general de los XIII Juegos Suramericanos, que este sábado han llegado a su fin en Rosario, ciudad portuaria situada en el sudeste de la provincia argentina de Santa Fe.

La delegación verdeamarilla enlazó hoy su cuarta victoria en el historial de las 13 ediciones de los Juegos que congregó a 15 países. Antes dominó las versiones de 2002, 2014 y 2022.

PUBLICIDAD

El primer lugar de la delegación brasileña fue construido con 312 medallas, 122 de oro, 107 de plata y 83 de bronce.

En la jornada final de este sábado bajó el telón con celebró 8 triunfos en badminton (individual masculino con Jonathan Santos, femenino con Juliana Viana, dobles masculino, dobles femenino y dobles mixto); así como en polo acuático masculino y femenino, más tenis de mesa masculino.

PUBLICIDAD

Argentina, el país anfitrión en 2026, líder en gran parte de la historia del evento, cuyo origen se remonta a 1978, cosechó 293 metales y de estos 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce.

La delegación albiceleste cumplió este año su mejor desempeño desde la versión de Buenos Aires 2006. En la última jornada se alzó con triunfos en balonmano masculino, ráquetbol femenino y tenis masculino, que además le deparó plata y bronce para acaparara todo el podio.

PUBLICIDAD

En el tercer lugar del medallero general terminó Colombia, que cerró con 192 preseas (69-61-62). La última celebración la deparó el squash femenino por equipos-

En un pulso cerradísimo con Venezuela por el cuarto puesto, Chile llevó la mejor parte gracias a un oro aportado por el equipo femenino de tenis

De las 175 medallas ganadas por Chile, 49 fueron de oro, 58 de plata y 68 de bronce. Venezuela debió conformarse con el quito escalón del medallero al sumar 146 preseas (48-43-55).

En la sexta plaza quedó Perú con 98 (28-31-39). Los 'broches de oro' a la campaña los aportaron este sábado el equipo masculino de squash y Dana Guzmán en la final individual de tenis.

Uruguay se impuso en la pelea por el séptimo lugar que le permite igualar sus mejores campañas, en Lima'90 y Valencia'94. Hoy se despidió con el oro de Juan Manuel Luzardo en equitación individual. En total 54 metales (17-14-23).

Ecuador terminó en el octavo puesto con 16 medallas de oro, 27 de plata y 39 de bronce para un total de 82. Se trata de su segundo peor registro en unos Juegos Suramericanos tras el undécimo lugar de Valencia'94.

PUBLICIDAD

En el noveno lugar quedó Paraguay con 37 medallas (9-9-19), en el décimo Panamá con 16 (5-3-8) y en el undécimo Bolivia también con 16 (3-4-9) gracias a su cierre con oro en ráquetbol por equipos masculino.

Curaçao terminó detrás con 2 medallas (una dorada y un bronce), Aruba le siguió con 4 (3 de plata y 1 de bronce) Guyana finalizó en el penúltimo lugar con 4 metales, todos de bronce, y cerró Surinam sin logros. EFE

PUBLICIDAD