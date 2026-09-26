Mamdani publica un vídeo con Sánchez y celebra los "tiros difíciles" de la izquierda

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Nueva York, 26 sep (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó este sábado un vídeo en Instagram junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el que ambos emulan ser jugadores de baloncesto y celebran los "tiros difíciles" de la izquierda lanzando bolas de papel a una papelera.

"Ser de izquierdas significa intentar tiros difíciles", dice Sánchez, usando la expresión en inglés "taking big shots", que se puede entender con el doble sentido de asumir grandes retos a nivel político e intentar lanzamientos ambiciosos a la canasta.

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"Y encestar", responde Mamdani.

Durante varios segundos, los dos políticos socialistas, vestidos con traje, lanzan bolas de papel con movimientos profesionales y se ríen mientras suena una música trepidante, en una escena probablemente grabada tras la reunión que mantuvieron esta semana en Nueva York.

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Mamdani, además, apostilla “Skyhook”, en referencia al famoso tiro de gancho elevado del baloncesto que popularizó la estrella de la NBA y posteriormente entrenador Kareem Abdul-Jabbar.

El alcalde neoyorquino recibió a Sánchez el pasado miércoles en su residencia oficial, Gracie Mansion, en el marco del viaje del presidente español para intervenir en la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, y ambos dejaron patente su sintonía en el evento.

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Mamdani se refirió entonces a Sánchez como un "defensor de la clase trabajadora", destacó las medias sociales aprobadas bajo su Gobierno, como las subidas salariales, y recitó un poema de Federico García Lorca.

Sánchez intervino en un acto organizado por el alcalde llamado 'Construir una economía para la mayoría', en el que hizo una especial defensa del modelo económico español y de la política migratoria que está llevando a cabo.

Allí, hizo otro guiño deportivo a Mamdani, al bromear con que 2026 ha sido un buen año para Nueva York al ganar los Knicks en la NBA, y también para España, al lograr el campeonato del mundo de fútbol. EFE

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(video)