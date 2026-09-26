Instituto mexicano de salud admite intercambio de recién nacidas en Baja California

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Ciudad de México, 26 sep (EFE).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció que dos recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían en un hospital de Mexicali, un nuevo caso sobre la atención a menores de edad en México que se conoce días después de la muerte de cinco bebés en otra unidad del organismo en Durango.

El intercambio ocurrió en el Hospital de Gineco Pediatría número 31 de la capital de Baja California, según un comunicado del IMSS, que ofreció disculpas a las dos familias y anunció una revisión de sus procedimientos de identificación durante la atención obstétrica y neonatal.

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Gabriela Paredes Orozco, titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS, informó en un videomensaje que un equipo de nivel central viajó a Mexicali para reunirse con las familias y reconoció no solo la entrega equivocada, sino también que la institución no comunicó la situación desde que surgieron las primeras dudas.

Paredes señaló que el Seguro Social asumirá la atención de las familias y ofrecerá acompañamiento psicológico, médico y jurídico, en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

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La funcionaria añadió que las decisiones se tomarán junto con las familias, “a su ritmo”, y que el Instituto protegerá la identidad y los datos personales de las menores.

Indicó que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

El caso surge mientras el organismo mantiene abierta otra investigación por la muerte de cinco recién nacidos entre el 15 y el 19 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 de Durango.

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Cuatro de los cinco bebés dieron positivo a la bacteria Klebsiella pneumoniae, aunque el propio IMSS ha subrayado que no puede establecerse hasta ahora que ese microorganismo haya causado las muertes.

Las familias de Durango habían denunciado falta de información y explicaciones claras sobre los fallecimientos.

Esta semana, el IMSS entregó expedientes clínicos a cuatro de ellas y su director general, Zoé Robledo, se reunió con los familiares y ofreció disculpas, mientras continúan las investigaciones internas y de las autoridades federales.

El reclamo derivó además en denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). EFE