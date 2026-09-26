Agencias

Arabia Saudí pide que el estrecho de Ormuz vuelva a la situación anterior a la guerra

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El ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal bin Farhan al Saud, ha defendido este sábado la necesidad de que el estrecho de Ormuz regrese a la situación anterior a la guerra entre Estados Unidos e Irán, con el libre paso de buques por este estratégico punto.

"Recuperar las cadenas de suministro globales es una responsabilidad compartida. Las iniciativas para recuperar la seguridad no se pueden basar en la dominación ni en la imposición (...). El estrecho de Ormuz debe volver a su estado prebélico sin la imposición de peajes", ha planteado Bin Farhan en su intervención ante la Asamblea General de la ONU.

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Riad defiende así la "libertad de navegación en todas las vías marítimas". "Apoyamos las iniciativas para la desescalada, en especial las de Qatar y Pakistán, si contribuyen a restablecer la estabilidad", ha añadido.

El jefe de la diplomacia saudí ha aprovechado además para denunciar los "brutales ataques iraníes" contra Arabia Saudí y otros países del golfo Pérsico. "La seguridad de la región del Golfo es parte integral de la seguridad de la región y del mundo (...). Cualquier acuerdo de seguridad debe ser integral y sostenible", ha planteado.

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Para Bin Farhan, Oriente Próximo debe ser una región "libre de armas de destrucción masiva" y en la que las instalaciones nucleares pacíficas "deben ser supervisadas a nivel internacional".

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