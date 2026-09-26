Macron califica de "monumental" la misa de León XIV en París

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París, 26 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó este sábado de "monumental" la misa que el papa León XIV celebró en la plaza de la Concordia de París ante cientos de miles de personas, una celebración a la que el jefe de Estado no asistió, pero sí su esposa, Brigitte Macron.

"Concordia y fraternidad. Francia está orgullosa de acoger al papa León XIV y de esta misa monumental en el corazón de París", escribió Macron en sus redes sociales, con un vídeo con el recorrido triunfal del pontífice por los Campos Elíseos en su papamóvil.

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León XIV recorrió en papamóvil la Plaza de la Estrella y los Campos Elíseos antes de llegar a la plaza de la Concordia, donde presidió la misa, el acto más multitudinario de su visita a Francia.

Miles de personas se concentraron a lo largo de los cerca de 2,5 kilómetros del recorrido y siguieron la celebración a través de pantallas gigantes.

La organización elevó a 700.000 la cifra de asistentes a lo largo del recorrido, frente a los 600.000 que se habían inscrito inicialmente. Una fuente de la organización aseguró más tarde que el número de personas presentes en la zona rozó las 800.000.

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En su homilía, León XIV pidió a los fieles franceses que construyan "una nación renovada a partir de sus raíces" cristianas y afirmó que existe sed de "Dios, de vida, de verdad, de unidad, de paz, de comunión, de felicidad".

León XIV puso fin con esta celebración a su etapa parisina para trasladarse a Lourdes, donde continuará su visita a Francia, que terminará el lunes próximo en Metz. EFE