Feijóo da luz verde a los congresos de Galicia, Madrid, Murcia, Cantabria y Canarias, y activa una gestora en Navarra

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes una reunión de la Junta Directiva Nacional del partido que dará luz verde a la celebración de una veintena de congresos autonómicos y provinciales entre finales de octubre y noviembre con el objetivo de afrontar "más fuerte" los comicios de 2027. Además, se aprobará una comisión gestora en Navarra, según han avanzado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP.

En concreto, la Junta Directiva Nacional, máximo órgano del partido entre congresos, ratificará este 28 de septiembre los cónclaves autonómicos de Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Cantabria y Canarias. Todas estas CCAA --menos Galicia-- afrontan el próximo 23 de mayo elecciones autonómicas y están gobernadas en este momento por el Partido Popular.

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Además, el próximo lunes se ratificarán los congresos provinciales de las ocho provincias de Andalucía, de las cuatro de Cataluña y de las tres del País Vasco, han añadido las mismas fuentes. Estas tres comunidades se enfrentarán a elecciones municipales en mayo del año que viene pero no a autonómicas.

UNA COMISIÓN GESTORA EN NAVARRA CON SERGIO SAYAS

La Junta Directiva del PP también activará una comisión gestora en Navarra por petición expresa del presidente del PP en esa comunidad autónoma, Javier García, según fuentes de la formación. El encargado de dirigir ese órgano de gestión transitorio será el diputado Sergio Sayas.

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Javier García ha comunicado su decisión de renunciar a continuar al frente de la presidencia del Partido Popular de Navarra, responsabilidad que asumió en diciembre de 2022. Así, ha dicho que después de casi cuatro años al frente de la organización, ha llegado el momento de "abrir una nueva etapa" en el PPN.

CONCENTRACIÓN DE CONGRESOS EN UN MES

Fuentes del PP han explicado que los cónclaves de este otoño tienen como objetivo la actualización de equipos pensando en los próximos procesos electorales. Principalmente, las municipales de mayo del año que viene y que vinculan al partido en todo el territorio nacional, según han subrayado.

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Estos veinte procesos internos se celebrarán entre finales de octubre y finales de noviembre. "Serán treinta días de actividad orgánica frenética con el objetivo de llegar más fuertes a los desafíos electorales que tendrá que afrontar el partido en los próximos meses", han indicado a Europa Press las fuentes consultadas.

En el caso de Madrid, la propia presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, avanzó esta semana que el congreso regional del PP madrileño, en el que opta a la reelección, se celebrará el último fin de semana de noviembre, entre los días 27 y 29.

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También el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha anunciado su candidatura para el cónclave del PP canario --que se celebrará en noviembre-- y en el que aspira a "revalidar la confianza" de los afiliados de las islas, según aseguró el mismo en redes sociales.

En el caso de Murcia, Cantabria y Galicia se prevé que opten también a la reelección Fernando López Miras, María José Sáenz de Buruaga y Alfonso Rueda. Los tres gobiernan en sus respectivos territorios.

SIN FECHA POR AHORA PARA EL CONGRESO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

En ese listado de congresos que ratificará el lunes la Junta Directiva no figura el de la Comunidad Valenciana, pendiente de fecha desde hace más de un año, dado que el último tuvo lugar en julio de 2021.

Entonces, los compromisarios de PPCV eligieron presidente del PP de la Comunidad Valenciana a Carlos Mazón, que fue arropado por el entonces presidente del partido, Pablo Casado, y que dejó el Consell hace casi un año por su gestión de la dana. Dentro del partido varias voces han exigido fijar ya ese cónclave, como el expresidente Francisco Camps o el militante José Luis Bayo, portavoz de la Iniciativa Regeneración PP, que solicita dar voz ya a los afiliados "tras más de seis meses de comisión transitoria".

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Esa comisión transitoria del PPCV está presidida por Juanfran Pérez Llorca, actual presidente de la Comunidad Valenciana. El PP nacional tendrá que decidir si él será el cabeza de cartel a la Presidencia de la Generalitat y si será el candidato a presidir el PPCV.

LA JUNTA DIRECTIVA NO VERÁ LAS CANDIDATURAS AUTONÓMICAS

Sin embargo, la Junta Directiva del PP de este lunes no ratificará candidatos de cara a las elecciones autonómicas de mayo, según han confirmado fuentes de partido, que han recordado que es el Comité Electoral Nacional que preside Diego Calvo "quien ha de determinar las personas que encabezan" esas listas.

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Por tanto, la Junta Directiva de este lunes tomará decisiones "pensando en fortalecer la estructura orgánica en provincias y autonomías, pero no pensando en candidaturas autonómicas", han recalcado las mismas fuentes.

El PP ya acogió en julio un acto de Feijóo con los candidatos del partido a las capitales de provincia en las elecciones municipales de 2027. Se espera que haga lo mismo más adelante con los candidatos a presidir las 12 CCAA que tienen cita con las urnas el año que viene, aunque este asunto no está en este momento encima de la mesa, según fuentes del partido.

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