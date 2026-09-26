Perú llama a vacunar a niños contra el sarampión tras muerte de adolescente y 2.357 casos

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Lima, 26 sep (EFE).- Las autoridades sanitarias de Perú llamaron a los padres peruanos a que vacunen a sus hijos contra el sarampión, ante el brote de la enfermedad que se presenta en varias regiones del país, que hasta el momento ha dejado un adolescente fallecido y 2.357 casos confirmados.

El Ministerio de Salud (Minsa) recordó en un comunicado que la vacunación "es la principal medida de protección frente a esta enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte".

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En Perú se aplica la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (SPR) de manera gratuita, como parte del Esquema Nacional de Inmunizaciones, con una primera dosis a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses.

El Minsa remarcó que es "fundamental" completar ambas dosis para alcanzar una protección superior al 99 % y agregó que ante el brote que se presenta en el país también se está vacunando a personas desde los 6 meses y los 29 años de edad en las zonas de transmisión activa.

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Además, en las localidades en las que se identifica un caso de sarampión y se conoce la fuente de contagio, las brigadas sanitarias inmuniza a personas hasta los 59 años que se encuentren dentro de las 12 manzanas circundantes.

Al respecto, el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa), César Munayco, recordó que no se debe esperar a que aparezcan casos en la comunidad para vacunar a los niños.

"La protección empieza con una decisión sencilla: llevar a nuestros hijos a vacunarse. Tenemos vacunas gratuitas y disponibles en los establecimientos de salud", reiteró.

En ese sentido, el Minsa indicó que también está implementando estrategias para cerrar las brechas de vacunación contra el sarampión, por lo que los niños de 6 a 10 años que no cuentan con ninguna dosis también pueden ser vacunados.

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Ante el brote, que se registra, principalmente en zonas de la Amazonía peruana, un equipo especializado se trasladó a la región de Loreto para articular acciones en coordinación con la Dirección Regional de Salud (Diresa) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En ese sentido, se dispuso el despliegue de 19 brigadas de vacunación y cuatro brigadas de atención integral en el centro poblado de Alto Monte, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, lo que ya ha permitido inmunizar a cerca de 23.000 personas en la zona, mientras que la campaña de inmunización iniciada a nivel nacional en abril pasado registra 1.239.601 dosis aplicadas en el país.

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El ministerio confirmó el pasado jueves que un joven de 16 años murió "por complicaciones asociadas al sarampión" en una comunidad de Loreto y que ya hay 2.357 casos confirmados de la enfermedad en el territorio peruano.

Hasta el momento se han notificado 6.114 casos sospechosos de sarampión en todo el país, la mayoría de ellos en las regiones de Puno, Arequipa, Madre de Dios, Cusco, Loreto, Ucayali, Lima, Callao y Piura. EFE