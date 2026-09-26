Los Javis alargan el "milagro" de 'La Bola Negra', que recauda 1,3 millones en su estreno

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Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis) han celebrado este sábado el Premio del Público del Premio San Sebastián Festival para 'La Bola Negra', un galardón que se suma al éxito de la película en taquilla, donde en su primer día este viernes alcanzó los 1,3 millones de euros, según ha comentado Calvo.

"Es muy fuerte ver y sentir lo que está pasando porque alguna vez lo hemos intentado con otras cosas que hemos hecho y a veces se tarda más. Por ejemplo, hicimos un 0,45 de share en Neox con 'Paquita Salas'. Las cosas pasan cuando pasan. Nosotros intentamos cuidar cada detalle para ver si el milagro sucede y parece que esta vez nos está sucediendo", ha señalado Calvo después de la gala de clausura.

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'La Bola Negra', según datos de Rentrak, ha reunido a 175.000 espectadores en 414 salas de toda España, convirtiéndose en número uno en su primer día y logrando el segundo mejor día de estreno de una película española en una década, solo por detrás de 'Torrente, presidente'.

Según estos datos, la cinta de Ambrossi y Calvo habría superado el estreno de 'La Odisea', de Christopher Nolan, y por delante en la actual cartelera a títulos como 'Vengadores: Endgame' (2019) -reestrenada por la siguiente entrega de la saga que llega en diciembre y que estaba haciendo grandes números-. Si consolida la tendencia durante el fin de semana, solo sus números podrían bastar para que la recaudación total del cine español ya supere a la de cualquier año pospandemia, cuyo máximo ha estado en 82 millones de euros.

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Javier Calvo ha reconocido sentirse "un poco sobrepasado" por las emociones que están viviendo, aunque "sobre todo muy útil", y ha destacado las colas que han visto en los cines. Por su parte, Ambrossi ha asegurado que está percibiendo que la gente sale "emocionada" del cine. "La gente hace trends en TikTok grabando el antes y después de la película y salen abrazados y destruidos", ha afirmado.

El éxito de 'La Bola Negra' ha llevado a Los Javis a aparcar temporalmente el próximo proyecto en el que estaban trabajando. En este sentido, Ambrossi ha explicado que habían empezado a escribir una nueva película durante el verano, pero que tuvieron que parar porque "todo empezó a crecer". "Ya ni siquiera sabemos lo que queremos hacer porque de repente teníamos una idea y ya no sabes, por todo lo que va pasando a nuestro alrededor", ha señalado.

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Calvo ha explicado que incluso cancelaron un viaje que tenían previsto para investigar ese nuevo proyecto porque consideraron que "no era el momento". En este contexto, Calvo ha reivindicado la necesidad de mantener los pies en la tierra pese al éxito. "Como decía Lola Flores, con método. Con la cabeza, los pies en la tierra. No hay que volverse loco", ha afirmado. "Estamos los dos juntos en esta aventura y eso siempre lleva a casa", ha concluido Ambrossi.