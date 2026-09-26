Danny Boyle llega 'por sorpresa' al Festival y alerta sobre IA: "Sustituirá pilares que sujetan el mundo"

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El cineasta Danny Boyle ha presentado este sábado, último día del Festival de San Sebastián, 'Ink', la película sorpresa de la 74 edición, y ha alertado del riesgo de que la Inteligencia Artificial sustituya al periodismo independiente, la educación, la medicina y la creación artística.

"Son pilares que mantienen y sujetan nuestro mundo y hacen que nuestro mundo sea un sitio para que crezcan los jóvenes y tengan sus propias historias", ha comentado el británico en rueda de prensa.

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El filme, protagonizado por Jack O'Connell, Guy Pearce y Claire Foy, aborda el nacimiento de la transformación de 'The Sun' bajo Rupert Murdoch -fundador del conglomerado mediático News Corp- y Larry Lamb en 1969, un proceso que, según el director, anticipó algunos de los cambios que han condicionado la relación de la sociedad con la información y la verdad.

Al respecto, Boyle ha afirmado que la IA es "muy peligrosa", si bien ha admitido que es una herramienta "muy potente" que puede ayudar de muchas maneras a la sociedad. Por ejemplo, recrear animales en pantalla. En este sentido, ha desvelado que 'Ink' incorpora ratones generados digitalmente, una solución que el cineasta ha considerado positiva al evitar el sufrimiento animal durante los rodajes.

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"He trabajado con animales y es cruel. Creo que todo el mundo va a utilizar animales de IA en las películas y eso será bueno para el mundo", ha sostenido. No obstante, el director de 'Trainspotting', 'Slumdog Millionaire' y '28 días después' ha planteado que el principal riesgo de la IA reside en su posible utilización para reemplazar profesiones que actúan como contrapoder o que forman a las nuevas generaciones.

"Si la IA va a sustituir el periodismo, que es evidentemente su intención, ¿va a contar la verdad al poder, a esos gigantes tecnológicos? Es muy poco probable", ha advertido.

Sobre la película, Boyle ha asegurado que la cinta pretende mostrar al final las consecuencias del nacimiento del periódico 'The Sun' en el 1969. "Una de ellas es parte del daño que se ha causado a algo en lo que solíamos estar de acuerdo: la verdad", ha explicado el realizador, para quien ese momento representa "el punto de arranque de la desestabilización" de uno de los principios sobre los que se asentaba la vida colectiva.

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Boyle ha considerado que la película no responde necesariamente a "lo que se espera" de una obra sobre el magnate Rupert Murdoch, pero ha confiado en que refleje una "verdad mayor" sobre su "influencia maligna" en la sociedad. A su juicio, el encuentro entre Murdoch y Lamb que abre la historia tuvo, "en cierto sentido", más influencia en la vida contemporánea que la llegada del hombre a la Luna, también ocurrida en 1969.

Por último, ha celebrado su regreso a San Sebastián, donde fue reconocido como Mejor Director en su primer largometraje, 'Shallow Grave', en 1994. "Fue increíble recibir ese premio con mi primera película. San Sebastián fue el primero en reconocer que podía hacer este trabajo", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado la importancia de los festivales en el "ecosistema" de la producción cinematográfica.

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