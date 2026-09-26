La UE destina más de 700 millones de euros en ayuda humanitaria a África, Oriente Próximo y Ucrania

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La Unión Europea ha anunciado este sábado que destinará más de 700 millones de euros para paliar la crisis de desplazados en África subsahariana y a atender emergencias humanitarias en diversas regiones del mundo.

Según ha declarado la presidenta de la Comisión , Ursula von der Leyen, con motivo del Global Citizen Festival de Nueva York --evento cuya edición ha sido suspendida por las consecuencias meteorológicas--, Von der Leyen ha advertido de que "los conflictos, los fenómenos meteorológicos extremos y el alza del coste de la vida están sumiendo en el caos las vidas de millones de personas".

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El nuevo paquete, valorado formalmente en casi 710 millones de euros, busca dar asistencia a las comunidades desplazadas a lo largo del continente africano y a sus poblaciones de acogida, además de reforzar el auxilio de urgencia a las víctimas de los conflictos armados en Oriente Próximo y Ucrania.

"En nombre de Europa, me comprometo a aportar más de 700 millones de euros para ayudar a las personas necesitadas de todo el mundo. Apoyaremos a las personas desplazadas en África y a las comunidades que las acogen. Proporcionaremos alimentos, refugio, seguridad y asistencia sanitaria, lo que contribuirá a que más niños puedan recibir educación", ha declarado la presidenta en una publicación en sus redes sociales.

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De la partida global, 380 millones de euros se encauzarán hacia medidas de gestión migratoria en el África subsahariana. Según ha detallado la Comisión, esta asignación priorizará la protección de los migrantes más vulnerables, el apoyo al retorno voluntario y la reintegración, así como la respuesta a los desplazamientos forzosos.

Asimismo, se asignarán 7.5 millones de euros a la República Democrática del Congo para combatir el brote de ébola y consolidar los protocolos de preparación sanitaria a largo plazo.

AMPLIACIÓN DE LA AYUDA HUMANITARIA

Por otro lado, la Comisión ha reservado 252 millones de euros para responder a situaciones de necesidad extrema derivadas de conflictos, epidemias y desastres naturales, un presupuesto que permanece a la espera de la aprobación definitiva por parte de la autoridad presupuestaria de la UE.

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En el desglose, 97 millones de euros se dirigirán a África subsahariana para paliar la inseguridad alimentaria, la malnutrición y los choques climáticos. Asimismo, otros 103 millones de euros irán destinados a las poblaciones vulnerables de Gaza y Líbano ante el agravamiento de la crisis humanitaria provocada por las hostilidades y el colapso de los servicios esenciales.

Por último, Ucrania recibirá 52 millones de euros centrados en la ayuda de emergencia y el acondicionamiento ante el próximo invierno, con partidas específicas para refugios, suministros básicos y apoyo energético de urgencia.